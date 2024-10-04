'Старый Луцк' выгрыз первую победу в новом сезоне Суперлиги Favbet

"Старый Луцк-Университет" одержал победу в клатче над "Прикарпатье-Говерлой" в матче-открытии второго дня дебютного баббла украинской Суперлиги Favbet. Игра завершилась со счетом 67:63 в пользу волынян.

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В начале матча команды обменивались точными атаками. Ближе к середине стартового периода лучане вышли вперед сразу на 5 очков, но через пару минут франковцы сократили отставание до 1 очка. Однако подопечные Дмитрия Чайковского лучше провел концовку первого периода и "Старый Луцк" завершил ее с преимуществом в счете +3. Поспособствовала этому удачная игра новичка команды, вышедшего в стартовом составе форварда Максима Михайлова и за четверть набравшего 6 очков.

Во втором периоде сначала гости увеличили свое преимущество до 6 очков, но номинальные хозяева площадки под руководством Евгения Мурзина сумели сократить отставание до одного после реализуемого штрафного Игорем Стародубом. Именно этот защитник возглавил погоню за соперником во второй четверти (набрал 7 очков). Однако университетская команда сумела снова вернуть преимущество в счете и выиграть первую половину – 33:28. В ее составе стоит отметить молодого разыгрывающего Павла Горобченко, получившего 7 очков и собравшего 8 подборов американского легионера Аарона Ридли. Оба коллектива имели проблемы с реализацией: забили по 14% трехочковых и ни одна не продемонстрировала меткость двухочковых бросков выше 47%.

Лидер лучан Маркиз Джексон завершил первую половину всего с 2 очками, но его результативность и игра упомянутого Ридли в третьей четверти помогли наращивать преимущество волынской команде. В заключительном периоде точный "дальний" Владимира Дроздова и очки Стародуба сократили отставание франковцев до 2 очков и дали надежду на зрелищный клатч. Но два подряд точных трехочковых Аарона Ридли позволили вернуть "Луцку" преимущество. Трехочковые лидеры франковцев Роман Морозов и Старцев вернули их клуб в игру и таки подарили клатч зрителям, но на большее их сегодня не хватило. Лучане сумели выиграть.

Лучшим игроком победителей стал новичок Ридли, сделавший дабл-дабл: 22 очка + 14 подборов. Павел Горобченко набрал 12 очков. Также новичок своего клуба Игорь Стародуб (14 очков+4 передачи) сумел лучше себя проявить в составе Говерлы. Также стоит отметить капитана Сергея Старцева (12 очков+6 подборов+4 передачи) и Романа Морозова (10 очков+9 подборов).

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ДС "Венето-Спорт"

"Прикарпатье-Говерла-КФВ" – " Старый Луцк-Университет" 63:67 (11:14, 17:19, 15:17, 20:17)

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