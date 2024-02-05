'Старый Луцк' впервые в сезоне Суперлиги Favbet обыграл БИПУ

"Старый Луцк" одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в Южном БИПУ – 86:81.

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Команда Дмитрия Чайковского совершила мощный рывок на старте игры и удерживала лидерство до финальной сирены, но БИПА смогла сравнять счет за минуту до конца игры благодаря эндвану от Келона Уитли.

Тем не менее, последнее слово в этом матче было по команде из Луцка, а ключевым стало попадание от Александра Кольченко, который точным трехочковым за 10 секунд до конца игры снял все вопросы.

"Старый Луцк" впервые в сезоне победил БИПУ, удачно приступив к выступлению в Южном. Самым результативным игроком матча стал Кольченко, у которого 27 очков (РЭ 20).

Во вторник "Старый Луцк" сыграет против "Киев-Баскета", а Бипа будет противостоять "Черкаськими Мавпамы".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Южное, СК "Олимп"

"Старый Луцк" – БИПА – 86:81 (28:19, 17:20, 23:18, 18:24)

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