'Старый Луцк' с камбэком обыграл в одно очко 'Запорожье' в Суперлиге Favbet

"Старый Луцк" одержал волевую победу в матче игрового дня баблу в Днепре регулярного чемпионата Суперлиги Favbet. Подопечные Дмитрия Чайковского со счетом 66:65 победили "Запорожье".

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Команда Валерия Плеханова выиграла первую половину, получив 8 по итогам двух четвертей. "Старому Луцьку" удалось пролистать игру после большого перерыва: команда Чайковского выиграла третью четверть 22:11 и удержала преимущество в напряженной решающей десятиминутке.

Главным преимуществом лучан в этой игре стали подборы (54-41 в общем, 27-14 подборов в нападении). Как результат, победители получили преимущество в трехсекундном, набрав на 20 очков больше запорожцев из-за краски. "Запорожье" лучше атаковало с дальней дистанции (9/23 трехочковых, 39%), но для победы этого оказалось недостаточно.

Лучший матч в сезоне отыграл центровой "Старого Луцка" Степан Лесик, набравший 23 очка, 17 подборов и 2 блок-шота (РЕ 28), став MVP игры.

"Старый Луцк" одержал свою вторую победу в седьмой игре сезона, а Запорожье потерпел четвертое поражение, сыграв четвертый матч в регулярном чемпионате.

Уже 6 ноября лучане будут противостоять чемпиону Украины "Днепру", а "Запорожье" сыграет против "Ривне".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

"Запорожье" – "Старый Луцк" – 65:66 (20:17, 18:13, 11:22, 16:14)

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