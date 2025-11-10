Украина отказалась, а 12 стран Европы – нет: что такое система 'осень-весна' и почему от нее только страдают

Когда чемпионаты в разгаре, эти турниры становятся на паузу. Их матчи можно посмотреть летом, клубы уже в октябре знают, кто вышел в ЛЧ, а кого-то приобрести - настоящий квест. Это 12 лиг УЕФА, которые живут по годовому расписанию и уходят на перерыв зимой, когда в мире футбола есть что посмотреть. Все из-за системы "весна-осень", по которой играются такие чемпионаты. Удобны ли они, в чем главные проблемы и почему вообще так произошло? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Что такое футбольная система весна-осень?

Это такой вид футбола, где соревновательный сезон полностью помещен внутри одного года. Если УПЛ, Бундеслигу, АПЛ, Серию А, Примейру и другие играют, начиная в июле/августе, то система весна-осень про один годовой период. Интересно, что украинская лига когда-то была проведена по такой схеме, в 1992-м в самом начале. Это был единственный год, когда золотые медали взяли не "Шахтер" и не "Динамо", победила "Таврия". Прошло более 30 лет для того, чтобы на триумф могли претендовать сразу несколько команд не из числа грандов. Поспособствовало этому и вчерашнее поражение бело-синих от "ЛНЗ".

Чаще всего такая система используется там, где очень холодно. Например, Норвегия, Исландия и Швеция могут страдать от морозных зимних месяцев, когда даже днем неудобно находиться на улице, не говоря уже о бегать. Тот случай, когда прическа как у фаната "Манчестер Юнайтед" точно не помешает. Поэтому старт в феврале или марте - идеальное решение для сурового климата. Но это дарит нам невероятные истории побед команд, которые никогда бы о золоте и не думали. Например, шведский "Мьельбю".

Кто же играет по таким правилам?

На сегодня в Европе таких стран 12: Эстония, Латвия, Литва, Казахстан, беларусь. В списке также Грузия, Ирландия, Исландия, а еще - Норвегия, Финляндия, Швеция и Фарерские острова. Отдельная группа - другие континенты. Из-за климата, географического положения или других причин есть несколько десятков чемпионатов, которые тоже начинаются весной и завершаются до ноября. Например, в Южной Америке только Аргентина играет как УПЛ, все остальные начинают где-то в феврале. Так же в Азии, где с весны стартуют Китай, Япония, Южная Корея, Лаос, Малайзия и Филиппины.

Есть и исключения. В странах, где всегда жарко, придерживаются наших сроков проведения соревнований: это Саудовская Аравия, Индия, Сингапур и некоторые их соседи. Именно это и стало одним из факторов, который подтолкнул ФИФА и УЕФА пытаться запихнуть "Аль-Наср", "Аль-Хиляль" и других в европейскую Лигу чемпионов. Не забываем и об Австралии: там не только лето вместо зимы, а еще и лига, которая проводится с октября по май. Вот только из-за особенностей расположения континента, там тепло весь соревновательный период.

Удобно ли играть внутри одного года?

Удобно для... никого. Система весна-осень провоцирует целый состав проблем с трансферами, доходами, трансляциями и логистикой. Например, пауза между сезонами может быть до 5 месяцев, это требует больше денег для тренировки футболистов и правильного планирования для поддержания их формы. Команды Норвегии, Литвы или Грузии вынуждены проводить длительные и недешевые зарубежные сборы в теплых странах, потому что свои базы может банально засыпать снегом. Классический шведский сезон вообще обрезан, он начинается в апреле, затем уходит на перерыв на месяц посреди лета и завершается в первых числах ноября. Например, вчера шведы и норвежцы синхронно завершили розыгрыши своих высших лиг.

А еще приходится делать большие перерывы во время игр сборных. Потому что если для всех осенью и весной предусмотрены паузы на игры национального первенства, то каждые 2 года этим 12 странам приходится вносить в расписание Евро или Мундиаль. Условная Швеция или Исландия может не попасть на соревнования, но за них могут выступать футболисты, важные для сборных тех стран, где наш соревновательный формат. Например, за "Мальме" бегает Колин Рослер, это датчанин с первым вызовом в главную команду в этом году. Или грек Гиоргос Анцулас из "ГИКа", основной защитник для своей молодежки. Приходится выбирать, отпустить его на сбор или оставить ради своих бенефитов. Ситуация как с украинскими командами, вот только причины совсем другие.

Такие лиги - не про деньги?

Турниры по схеме весна-осень уязвимы для трансферных окон. Основная торговля происходит в июле и августе, и если для "Реала", "Шахтера" или "Пафоса" нормально продать свою звезду летом, то для наших сегодняшних героев потеря важного, а может и системообразующего игрока может иметь ключевые для борьбы за золото последствия. Его часто не на кого заменить, ведь нет этого времени на "войти в кондицию", каждый матч решающий (потому что есть чемпионаты Северной Европы, которые предпочитают деление на чемпионские группы после основного розыгрыша).

А еще есть чисто маркетинговая проблема: летом жители зимних стран хотят убежать в тепло. Меньше людей в городах - меньше посещаемость. Сюда еще и сложность согласования с телевизионным сезоном, коммерческими кампаниями, доходами от другой рекламы и незаурядными шоу, чтобы затянуть людей на трибуны и собрать денежку за билеты.

Когда в еврокубки лучше не попадать

Шведский "Мьелбю" в этом сезоне создал главную сенсацию года: городок на 1500 человек - чемпион Швеции и участник Лиги чемпионов! Им придется сражаться в квалификации, также впервые в истории. Но видите ли вы большую проблему? Просто сейчас это суперколлектив, где Юханнсон сделал 7+10, Страуд положил 9 голов, а вратарь пропустил лишь 18 мячей за 32 игры. А что будет в следующем году? Не раз мы видели, как коллектив терял сыгранность и настрой за несколько месяцев лета, а "Мьелбю" ждать еще более полугода. Не превратится ли их сказка в тыкву уже сейчас?

Вспомните скандинавские команды, которые далеко проходили в континентальных соревнованиях. Не один раз, а хотя бы несколько за 10 лет. Например, среди наших сегодняшних героев на основной стадии Лиги чемпионов никогда не было клубов из Исландии, Грузии, Ирландии и стран Балтии. Многие из них не знают вкуса даже ЛЕ, поэтому группа Лиги конференций - за счастье для путешествий по Европе. Есть примеры Норвегии и Казахстана, тамошние представители часто играют на групповых стадиях. Даже Молдова была, хоть у нее и отличная от нашей система, а эти страны - никогда.

А если выйти в группу той же ЛК - что делать с логистикой и усталостью? У них не будет как у Холанда, Кейна или Ярмоленко летнего перерыва, потому что в это время идут игры. А когда свой чемпионат давно завершен, продолжается заруба за плей-офф еврокубков. Итак, игроки совсем не отдыхают, их сезон может длиться 12 месяцев подряд и сразу переходить в следующий. Здесь будут сложности не только для медицинского штаба, но и для самой структуры, потому что надо как-то вписать расширенную логистику.

И если случится чудо с выходом в евровесну, то забирайте новые проблемы дома: их соперники отдохнули, имеют запас сил для старта шведского или исландского чемпионата, а участник еврокубков истощен. Именно поэтому в скандинавских странах часто меняется чемпион, действующий победитель просто не имеет возможностей разорваться. У него в мыслях матчи европейских турниров, битва за каждый мяч и возможность каждую неделю вылететь из еврокубков. Как у "Мальме" или "Брейдаблика". Так не пора ли клубам Северной Европы задуматься о чем-то новом, на пользу себе и фанатам?