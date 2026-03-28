'Смертельно больно. Три дня в слезах, в истерике'. Чемпионка Украины по биатлону сделала откровенное признание

Чемпионка Украины по биатлону Анастасия Меркушина подробно рассказала о том, как пережила непопадание в состав сборной на Олимпийские игры 2026 года. Спортсменка в интервью "Суспильному" описала сезон 2025/26 как крайне нестабильный с резкими перепадами результатов и эмоций.

На старте сезона биатлонистка выступала на этапах Кубка мира в Эстерсунде, Хохфильцене и Анси, но не сумела набрать зачётные очки. Лучшим результатом стало 53-е место в индивидуальной гонке в Эстерсунде, после чего она была переведена на уровень Кубка IBU.

Позднее Меркушина провела январь во второй международной серии, а затем выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Шушене, завоевав второе "золото" в карьере на этом турнире.

Главным ударом сезона она назвала решение о непопадании в олимпийский состав. Спортсменка призналась, что пережила крайне тяжёлый период: "Не буду врать, это было не просто больно, это было смертельно больно. Я помню фразу, когда мне сказали: "Извини, ты не едешь". Я пролежала три дня в слезах, в истерике".

По её словам, справиться с состоянием помогло осознание временности происходящего: "Единственная мысль, которая меня держала: это пройдёт. Сейчас закончится Олимпиада, и через время ты забудешь этот боль. Завтра будет лучше, это не навсегда".

Меркушина отметила, что произошедшее заставило её иначе взглянуть на спорт и жизнь: "Спорт у меня всё равно будет на первом месте до конца карьеры, но нужно искать внутренние ресурсы и не зацикливаться только на работе".

Отдельно она рассказала о роли сестры Александры Меркушиной, которая выступала на Олимпийских играх и поддерживала её во время чемпионата Европы. По словам Анастасии, связь между ними оставалась постоянной: "Мы были на связи каждую минуту. Она была для меня там, а я для неё здесь".

Также биатлонистка не исключила попытки вернуться на Олимпийские игры 2030 года во Французских Альпах, отметив, что рассматривает изменения в подготовке и подходе к тренировочному процессу.

