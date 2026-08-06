"Слабый состав. Нет команды": Сабо поставил крест на "Динамо"

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо не ждет ничего хорошего от противостояния команды с азербайджанским "Карабахом" в Лиге конференций. Бывший наставник "бело-синих" подчеркнул, что подопечные Игоря Костюка не производят впечатления единого коллектива.

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Об этом Сабо заявил в комментарии порталу 24tv.ua. Опытный специалист добавил, что нынешний уровень футболистов киевского "Динамо" на сегодня не соответствует имени клуба, а просмотр матчей команды не вызывает ничего кроме негативных эмоций от игры и результатов.

"Я не верю в "Динамо", потому что там слабый состав. Андрей Ярмоленко опытен, желаю ему здоровья, но ему пора заканчивать, потому что он играет среди футболистов, которые не подходят для УПЛ. Там нет команды. Костюк ничего не сделает с этой командой. Без опыта невозможно добиться результата. Я иногда смотрю матчи "Динамо". Мне не хочется плакать, но неприятно, не на что смотреть", – сказал Сабо.

Напомним, первый матч "Динамо" – "Карабах" в отборе к Лиге конференций пройдет 6 августа. Искусственный интеллект дал прогноз на результат противостояния "бело-синих" с бакинцами.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский ответил игрокам команды, которые жалуются на критику.

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