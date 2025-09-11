Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился новыми агрессивными нападками в адрес федераций, которые продолжают не допускать россиян к своим соревнованиям. На этот раз представитель РФ отметился угрозами в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), пообещав Европе "напомнить 1945-й год".

Об этом Тихонов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также возмутился, что Россия не контролирует деятельность международных спортивных организаций, ведь "мы победители".

"Мне непонятна одна ситуация: почему миром правят из-за океана? Мы же победители. Сегодня нас нигде нет, и мы все время жалуемся. Ждут, пока мы не закончим СВО (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.), пока не жахнем так, чтобы Европа забыла навсегда? Напомнить 1945-й год, не надо стесняться. Сколько можно издеваться: в политическом плане, в экономическом, это же ненормально. Мы же говорим, что Россия – самая богатая страна, мы должны править балом. Видно, правим плохо, у нас никакого представительства нет в IBU", – сказал Тихонов.

Ранее тренер мужской сборной России Юрий Каминский потребовал от Союза биатлонистов России (СБР) подать в суд на Международный олимпийский комитет (МОК).

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по биатлону "оказалась в полном дер*ме" после того, как она осталась без экипировки высокого качества.

