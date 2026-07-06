"Сказали, что у него течет кровь": форвард сборной Украины подстраховал звезду НБА, едва покинул площадку в матче с Грузией из-за судороги и сожалеет только об Испании

Нападающий сборной Украины и хорватского "Задара" Иван Ткаченко объяснил, почему Украине было так тяжело в первых четвертях отборочного матча ЧМ-2027 с аутсайдером группы Данией (95:76). В этом матче ему пришлось исполнять штрафные вместо защитника "Юта Джаз" Святослава Михайлюка, у которого в одном из эпизодов пошла кровь.

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В комментарии OBOZ.UA Ткаченко отметил, что главной задачей на финише первого раунда квалификации было выиграть и не получить травм, ведь у некоторых игроков и у самого Ивана еще нет контракта на следующий сезон. К тому же следующее отборочное окно на чемпионат мира уже в конце августа. И хотя Украина хорошо отыграла первый этап, осадок от проигранных матчей Испании все же немного остаётся.

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"Начало матча было сложным, потому что датчане полностью изменили состав команды по сравнению с предыдущим матчем. Было очень много молодых игроков, и мы не знали, кто на что способен. Я бы не сказал, что мы не настроились. Думаю, это произошло из-за того, что мы не знали, против кого играем, кто на что способен", – считает Иван.

"Но потом, когда уже стало ясно, кто у них снайпер, кто нет, кто может бросить, кто может пройти, мы подстроились и показали, что мы достойны выйти из группы со второго места", – отметил форвард.

Ткаченко согласился, что сначала нашим высоким игрокам пришлось нелегко в борьбе под щитами, но в итоге украинцы собрали на шесть подборов больше, чем соперник – 45 против 39.

"Да, было немного сложно, потому что судьи допускали много контактов и порой не свистели в нашу пользу, так как у нас более габаритные центровые, и они порой позволяли бороться, чтобы нивелировать это преимущество в росте. Я думаю, что судьи также понимали, что этот матч, в принципе, уже ничего не решает, и нужно просто доиграть без травм – так, как мы и отнеслись к этому матчу: выиграть и не получить повреждений, поскольку у кого-то еще нет контрактов на следующий сезон, и впереди подписание. Также впереди августовское окно отбора, и нужно, чтобы все подошли в максимальной форме и были здоровы", – отметил Иван.

В одном из эпизодов Ткаченко вышел выполнять штрафные вместо Святослава Михайлюка. "Его заменили, потому что сказали, что у него течет кровь. И Айнарс выпустил меня, потому что был уверен, что я попаду. И я забил эти два штрафных. А с игры я бросал только два раза. Первый – попал, второй – нет", – пояснил форвард и с улыбкой признал, что считается в команде "штатным пенальтистом". А кровь у Михайлюка оказалась всего лишь царапиной.

Следует отметить, что в матче с Грузией Ивана едва не унесли с площадки, он держался за ногу. Показалось, что у него какая-то серьезная травма. Однако оказалось, что все вовсе не так страшно: "Нет-нет, у меня просто всю ногу свела судорога. Но к тому моменту мы уже достаточно уверенно лидировали над грузинами. И наш массажист мне помог, проделал отличную работу. Поэтому я восстановился к игре с Данией и подошёл к ней в максимальной форме".

В заключение Ткаченко подвел небольшие итоги первой части отборочного турнира к ЧМ-2027: "Мы взяли все, что могли. Но могли бы сыграть лучше с Испанией — предоставили им слишком много свободного пространства, и они все реализовали. А с испанцами это недопустимо, потому что у них могут бросать все, от первого до пятого номера. В первом матче мы боролись, но плохо начали третью четверть, и они оторвались, а мы уже пытались догнать. А во втором мы сразу дали им много свободы, и они этим воспользовались".

Но нападающий "сине-желтых" с оптимизмом смотрит на следующий раунд: "Мы сделали максимум из того, что могли, мы вышли из группы со второго места, это гарантирует нам не таких, скажем так, сильных соперников, как могло бы быть, если бы мы вышли с третьего места без очков и без ничего".

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