Скандал дня. В Москве арестован чемпион мира по тхэквондо

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против 21-летнего российского чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага и группы бывших полицейских. Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

По версии следствия, преступная схема была направлена на людей с крупными вложениями в криптовалюту. Четинбаг знакомился с потенциальными жертвами и передавал сведения о них своим сообщникам.

Те, выдавая себя за сотрудников силовых структур, запугивали инвесторов фиктивными обвинениями в связях с терроризмом и требовали перевести цифровые активы в обмен на "непривлечение к ответственности". Ущерб от действий банды оценивается более чем в 4 миллиона рублей.

Суд арестовал пятерых подозреваемых, ещё один объявлен в федеральный розыск. В зависимости от роли в преступлении фигурантам предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Четинбаг ранее стал чемпионом мира в 2023 году на турнире в Бишкеке, проходившем под эгидой Global Taekwon-do Federation — организации, не входящей в олимпийскую систему.

