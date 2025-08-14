Ситуация с вратарем сборной Украины 'застала врасплох' 'Реал' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин получил предложение о переходе в стамбульский "Фенербахче". "Канарейки", тренером которого является легендарный Жозе Моуриньо, хотят пригласить нашего соотечественника, гарантировав ему место в основном составе.

Видео дня

Об этом информирует портал Real Madrid Exclusivo. По его данным, обращение турецкого гранда к Лунину "застало врасплох" руководство "Реала". "Фенербахче" хочет взять Лунина в аренду с правом выкупа, однако в мадридскому клубе отвергли получение каких либо официальных предложений.

Отмечается, что трансфер украинца до конца станет настоящим сюрпризом. Руководство и тренерский штаб "королевского клуба" высоко ценит Лунина за профессионализм и рассчитывает на него в новом сезоне.

Сам вратарь понимает, что будет в "Реале" дублером бельгийца Тибо Куртуа, однако учитывая увеличение количества матчей в сезоне и возраст конкурента, сможет получить больше игрового времени.

Напомним, в минувшем сезоне Андрей провел 14 матчей, пропустив 19 мячей, шесть раз записав на свой счет "сухарь" и отметившись голевой передачей. Всего в составе "Реала" украинец сыграл 62 матча, в которых пропустил 70 голов. В 22 поединках отстоял на ноль.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ обнародовали информацию о решении нового тренера "Реала" Хаби Алонсо применить ротацию вратарей в новом сезоне и дать игровое время Андрею Лунину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки