'Шахтер' с двумя удалениями сенсационно вылетел из Лиги Европы. Видео

"Шахтер" не смог выйти в плей-офф Лиги Европы. Бронзовий призер УПЛ в третьем квалификационном раунде уступил греческому "Панатинаикосу". После выездных 0:0, в котором вратарь "горняков" Дмитрий Ризнык совершил восемь сейвов, украинцы в Кракове проиграли в серии пенальти 3:4. Основное время и дополнительное завершилось со счетом 0:0.

Донецкий клуб вылетел в Лигу конференций, где сыграет в плей-офф со швейцарским "Серветтом". Поединки состоятся 21-го и 28-го августа. Перед встречей букмекеры однозначно называли украинский клуб главным фаворитом.

С самого начала "Шахтер" уверенно контролировал мяч, демонстрируя комбинационную игру с короткими пасами, однако эффективность атак была невысока. В середине тайма хозяева имели несколько перспективных ударов: Невртон пробил из штрафной, но мяч оказался выше ворот, а Элиас не смог попасть по цели с близкой дистанции. "Панатинаикос" отвечал контратаками, но также не сумел реализовать свои шансы, включая попытки Кароля Свидерски и Тете.

Уже в первом тайме судья Даниэль Зиберт показал несколько желтых карточек: Валерий Бондарь и Олег Очеретко за грубую игру, Адам Гнезда за слишком агрессивные действия. Второй тайм принес настоящие сенсации: сначала Очеретко был удален за грубый фол, а вскоре Арда Туран также получил прямую красную карточку, что заметно осложнило позиционную игру команды.

Несмотря на численное преимущество "Панатинаикос" не сумел использовать момент, а атаки "Шахтера" в меньшинстве выглядели опасно, но реализовать их не удалось. В завершающие минуты украинские бразильцы имели хорошие возможности для взятия ворот, однако точность подвела украинскую команду.

В дополнительное время голов зрители не увидели. В серии пенальти увереннее себя проявили греки. У "Шахтера" не забили Назарина, Элиас и Педр Энрике.

За выход в основную сетку Лиги Европы "горняки" встретятся с турецким "Самсунспором".

