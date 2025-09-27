'Серьёзный урон'. Назван результат боя Александр Усик – Майк Тайсон

Американский специалист Стивен Breadman Эдвардс считает непобедимого украинского чемпиона Александра Усика великим бойцом, но признаёт, что против пикового Майка Тайсона ему было бы крайне тяжело. Тренер уверен: стилистически украинец не подходит для победы над легендой в их гипотетическом бою.

"Я очень высоко оцениваю Усика. Считаю его великим. Но и признаю, что эффект свежести здесь тоже есть. Усик — из тех бойцов, кому проще противостоять крупным тяжам, чем подвижным и выносливым соперникам поменьше. Чисора навязал тяжёлый бой за счёт темпа, также непросто пришлось против Бриедиса и Майкла Хантера. Думаю, именно такие бойцы доставляют ему больше всего проблем", — сказал Эдвардс в интервью Boxingnews.

По мнению тренера, Тайсон благодаря скорости и умению пробивать корпус был бы крайне неудобным соперником для Усика.

"Праймовый Тайсон против Усика — это 50 на 50, и я, скорее всего, выберу Тайсона. Он даже быстрее Усика, бил бы по корпусу крюками и ловил апперкотами. У украинца были бы шансы во второй половине боя, но в первой он получил бы серьёзный урон. Усик велик, но стилистически Тайсон для него — очень тяжёлый соперник", — отметил Эдвардс.

По его оценке, победить Майка без железного джэба или умения вязать его практически невозможно, а у Усика этих козырей нет в полной мере.

Ранее свой прогноз на бой Усик – Тайсон сделал Эдди Хирн. Британский промоутер уверен, что украинец уже заслуживает места в числе величайших тяжеловесов в истории. Несмотря на то, что статус легенды формируется годами, Усик, по его словам, прямо сейчас достоин того, чтобы его ставили в один ряд с лучшими.

