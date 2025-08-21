'Серветт' – аутсайдер еврокубков? Способен ли 'Шахтер' без половины состава пройти швейцарцев

В четверг горняки начинают борьбу за путевку в Лигу конференций. Сложная ситуация с составом и вызовы на евроарене поставили для Арды Турана непростую задачу: имеющимися ресурсами выиграть 2 матча против швейцарского "Серветта", которому не везет в еврокубках. OBOZ.UA анонсирует соперника и указывает его сильные стороны.

Видео дня

Не первые швейцарцы для горняков

"Шахтер" ранее встречал 5 команд из Швейцарии. Больше всего игр - 4 - против "Базеля", 75% успешности. Еще 3 было с "Янг Бойз" (все в ЛЧ). По 2 имеем против "Лугано" и "Цюриха". Так или иначе, украинцы испытали все самые титулованные команды Суперлиги. С "Серветтом" мы тоже играли: в далеком 1983-м, в рамках Кубка обладателей кубков, донецкий клуб переигрывал швейцарцев 1:0 и 2:1. Зато "Шахтер" остается единственным клубом из Украины для этой команды в истории.

"Серветт" проваливается в еврокубках. Снова и снова

Когда-то "Серветт" пытался заявить о себе в Европе: сражался за Кубок обладателей кубков (тот самый) или выходил в плей-офф КЕЧ. В 1971-м даже выигрывал Интертото. Но потом клуб исчез с футбольной карты континента. Возвращение произошло лишь в начале 2020-х, и оно не слишком удачное. Лига чемпионов всегда на вылет, Лига Европы тоже транзитом. А Лига конференций дальше завершалась в плей-офф отбора. Интересно, что в прошлом году их выбил "Челси", чтобы затем выиграть турнир.

В этом году тенденция гранатовых - провал. В Лиге чемпионов во 2-м раунде вылетели от "Виктории Пльзень", далее проскочили Лигу Европы с участием "Утрехта". Теперь последняя остановка - Лига конференций и донецкий "Шахтер". Наши начинали с первого раунда ЛЕ и шли хорошо, пока не попались греки. "Панатинаикос" показал, что горнякам очень сложно, когда нет глубины состава. Но есть хорошая новость.

В составе дыры. Но главная надежда "Шахтера" возвращается

Ключом к победе над горняками называли отсутствие Кевина. Действительно, главный игрок начала сезона для Турана имеет немалое влияние на результат команды и лично голами, и просто своим присутствием на поле. Травма нападающего стала болезненным эпизодом для "Шахтера", особенно на прошлом этапе. Но пресс-служба команды сообщила - 22-летний бразилец готов к возвращению. И это фантастически хорошо, далее расскажем почему.

Звезда атаки 18-го августа провел тренировку в общей группе после 5 пропущенных игр. Сам тренер сказал, что происходит постепенная интеграция в тренировочный процесс. Почему вингер так важен? 35 игр в прошлом году, в которых удалось забить 11 голов и отдать 3 ассиста. А теперь сравните с этим сезоном: всего 3 игры, в которых 4 гола и 2 голевые передачи! Бразилец набрал фантастическую форму и надеемся, что время в лазарете не повлияло на качество. Он точно станет классным аргументом в игре против "Серветта" и будет забирать на себя внимание защиты.

"Шахтер" в 7 раз дороже. Является ли это залогом победы?

Тransfermarkt дает за швейцарцев лишь 24.2 миллиона евро. Украинская команда стоит 170. Наш Судаков (32 млн) дороже всего состава соперника, что является абсолютной доминацией в финансовом плане. Средний возраст - 26.4 года, у "Шахтера" - 23.7, это очень большая разница. Цифру поднимают Малль, Стеванович, Фрик, Дулинь и еще 3 футболиста, которым далеко за 30. Но какова ситуация на самом деле?

4 миллиона евро - самая большая цена за игрока "Серветта". Это центровой Тимоте Конья, у которого полные выступления во всех матчах еврокубков, он везде основной для команды. Самые дорогие же футболисты молчат: Антунеш (3) потерял доверие тренера, Варела (2) не забивает, Мазику (1.5) коллекционирует карточки. Реальная угроза - Джалоу (1.5), у него 2 гола за минимум минут на поле. Персонально противостоять Кевину будет защитник Маньин (2), это воспитанник собственной школы, перспективный латераль. Гранатовые взяли аж 7 игроков этим летом - и двое из них уже травмированы. В частности, нападающий Мраз, которого очень хотели видеть лидером атак в Европе.

Что говорят цифры?

Объективной статистика "Шахтера" не может быть, потому что, как и в случае "Динамо", надо учесть "Ильвес", с которым было ну очень легко играть. Позади 6 матчей в ЛЕ, у "Серветта" 4 игры. И вот смотрите, что имеем: 30% ударов были в створ, у соперников 25%. Но если это похоже на равенство, то надо принять во внимание, что горняки сделали 81 удар по воротам, тогда как гранатовые - 44 за меньшее количество матчей. На фолы тоже учитываем: все наши соперники понимали, что "Шахтер" возможно останавливать легкими тактическими фолами. А "Серветт" не прочь сбить кого-то с ног, если ситуация выходит из-под контроля. С защитой у нас дела лучше, если не перекладывать всю ответственность исключительно на Ризныка. Мы пропустили трижды, соперник - 8 мячей, что указывает на бреши в защите. Вот где понадобится креативность и индивидуальность бразильцев.

На кону - Этап лиги

Последний раз донецкий "Шахтер" не проходил в основной этап еврокубков аж в 1998-м году! Символично, что тогда горняки под руководством Валерия Яремченко не смогли преодолеть... швейцарский ""Цюрих". Так мы подходим к тому, что в украинском футболе позорная ситуация: из 4 клубов в нынешних еврокубках осталось только 3, да и то - два из них уже через неделю тоже могут ехать домой. К сожалению, горняки в зоне риска: только "Динамо" может попасть и в ЛЕ, и в ЛК.

"Шахтер" - фаворит пары. Но не надо полагаться только на удачу и мнения букмекеров, нужно выигрывать обе игры. Тем более, удалось вернуть в строй некоторых травмированных игроков:

Конопля и Алиссон готовы играть завтра. Мы радуемся Коноплю и Алиссону. Алиссон вернулся после того удара, который он получил. Насчет Криськива: я очень хочу, чтобы он был с нами. А Траоре и Эгиналду, вы уже знаете, их не будет с нами длительный час - Арда Туран, главный тренер "Шахтера"

Кризисные ситуации - изюминка клуба в этом сезоне, это показал этап после удаления Очеретько. То, как играл "Шахтер" вдесятером, вдохновило на успех. Уверенно, остро, неутомимо - будто только что не было сложной игры с гибким соперником и его прессингом. Квалификация всегда была сложным этапом для украинских команд. Хотелось бы, чтобы для горняков он эта опция не сработала.

Когда и где смотреть матч?

Первый матч "Шахтер" проведет номинально дома, в Кракове. Начало 21-го августа в 21:00. Ответная игра против "Серветта" будет 28-го числа в 22 часа по Киеву. Обе игры покажет УПЛ ТВ.