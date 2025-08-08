Резник против 'Панатинаикоса' завершается нулями. Как 'Шахтер' прошел самый сложный матч в ЛЕ: тактический обзор матча

В первом матче 3-го тура отбора в Лигу Европы "Шахтер" разошелся нулями с греческим "Панатинаикосом". Очень нервный и красивый матч, который оказался проверкой возможностей горняков против очень организованного соперника. Как прошла игра, где украинцы оказались зависимыми от всего двух позиций на поле? Рассказывает OBOZ.UA.

Стартовые составы

"Панатинаикос": Драговски, Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос, Максимович, Тете, Чиривелья, Пельистри, Джуричич, Свидерский

"Шахтер": Резник, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Алиссон, Очеретько, Судаков, Невертон, Элиас

Первый тайм. Действительно настроенный соперник

Преимущество домашнего поля и трибун всегда ассоциируется с Турцией и Грецией: они всегда пугают тех, кто будет ехать в гости, перфомансами или бешеной поддержкой. Естественно, что и афинская команда под своими фанами играла сильнее и увереннее. Стартовая активность "Панатинаикоса" была на высоком уровне, с большим количеством попыток на удар по владениям Резника, сперва неточных. А без Кевина украинцев постигла проблема разнообразия на флангах. Такое впечатление, что для горняков настоящий еврофутбол тоже начался только с этого раунда, как и для "Динамо". За отличием того, что команда Турана хорошо встречала и ответила на скорость своей скоростью.

Греки были на каждом клочке поля. Буквально. В атаке их было не менее 8, а в контратаку выбегали минимум по 4 футболиста, чтобы иметь несколько вариантов продолжения. Так же быстро они возвращались в защиту, "Шахтеру" не было возможности поймать центрбеков Тубу или Коцираса врасплох. А Тете, последний полный матч отыгравший еще в мае, выкладывался так, будто это был финал Лиги Европы.

В этом матче нужна была не индивидуальность, а хорошая командная работа. Доказательство этому мы увидели на 33-й минуте, когда Аллисон накрутил нескольких защитников, но только обыгрыш в пас с Невертоном дал ему возможность выйти на точку удара и впервые пробить по воротам с акцентом. Ранее такими точечными передачами в касание занимался Траоре, теперь же каждый должен был выполнять эту опцию для продвижения на выгодное пространство. Уже через мгновение еще один удар был от Аллисона тоже после обыгрыша. Свободная зона под удар возникала только тогда, когда "Шахтер" растягивал плотные ряды греков и они не понимали, кого же закрывать.

Первая половина тайма прошла без остроты по моментам, но с хорошей борьбой. И как же у греков работал второй темп! Всегда был кто-то наготове, опорников не хватало, чтобы ограничить каждого. Именно так возник момент на 44-й минуте: добивание после штрафного исполнял Пеллистри, ударом в девятку, который Резник потащил красивым сейвом.

Нулевая ничья перед перерывом - напряженная, но заслуженная. Порой мы будто смотрели матч "Пафоса" с "Динамо", когда соперник устал от агрессии и тогда пошли наши моменты. А еще была ставка "Панатинаикоса" на стандарты и вертикальный футбол. Лучше всего работал левый фланг через Невертона с Элиасом, где возникало больше борьбы. И все же это получился сложный тайм, где работала не скорость, а стеночки.

Второй тайм. Без Резника ничего не было бы

После перерыва Туран заменяет уставшего Марлона на Бондаренко, добавляя больше массивности в центр поля. "Шахтер" изменил и подход к прессингу: если афиняне застревали на стартовой фазе, возможно было поймать их на ошибке. Почти каждый такой пас поперек поля становился перехватом от бразильцев. Украинцы охотились на такие подарочные обрезки - и их было немало.

Изменения в тактике сделал и Руй Витория, его "Панатинаикос" шире располагался в позиционных атаках. Под такие настройки он сделал сразу тройную замену. При чем все на один фланг, чтобы больше давить на Очеретько. Свое присутствие впереди масштабировал и "Шахтер": не только широко, но и массированно, чтобы 5-4-1 у греков превратить в дыру. Вперед шли все, а последние защитники - Матвиенко с Тобиасом - концентрировались на чужой половине аж за центральным кругом, чтобы быть еще одной опцией поддержки прессинга.

Классно, что "Шахтер" не отсиживался в центре поля, если впереди было закрыто. Игроки искали какие-то лазейки, иногда даже на грани фола, но все для того, чтобы таки добраться до штрафной и нанести удар. Афиняне во втором тайме играли более однообразно. Их схемы уже не работали так же легко, "Шахтер" читал передачи и забегания, поэтому греки полагались исключительно на стандарты.

Но надо отдать должное, что перед воротами они забетонировали изрядно. Аллисон на приеме - рядом с ним двое. Идет прострел в ворота - защитник ее закрывает, а еще один страхует (когда наш игрок под опекой третьего). Судаков пошел соло - сразу 4 футболиста бросаются ему в ноги! Чем ближе было к концу игры, тем дольше "Шахтер" находился на чужой половине поля. И тем меньше мог создать. Ломать это вышли Педриньо и Эгиналду, последний первым же касанием уже мог забивать. Но жесткий толчок - и травма форварда сразу после выхода на поле; пришлось срочно и сразу перестраивать план.

Снова и снова бежать вперед заставляла вдохновляющая игра Резника: голкипер в каждый момент времени был именно там, где надо и тянул сложные удары. Несколько из них были очень коварные, но наш вратарь все равно оставил свои владения неприкосновенными. Именно Резник начал атаку на 89-й минуте, где горняки атаковали целую минуту и не смогли забить свой лучший момент за весь матч. Его коллега под конец игры не выключился и тоже закрыл ворота.

0:0 - "Шахтер" проводит сложнейший матч и везет из Греции сухую ничью. "Панатинаикос" показал, что для него Лига Европы очень важна, а горнякам надо всего за одну неделю найти качественную замену сразу двум бразильцам. Игра не была проблемной, украинцы достойно выдержали давление и преимущественно были больше чужих ворот. Теперь надо добавить к этому миксу решительный результативный удар.