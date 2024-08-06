Сенсация дня! Чемпион мира по легкой атлетике не смог финишировать на Олимпиаде-2024. Видео

Знаменитый бельгийский легкоатлет Александер Дум не смог выйти в финал Олимпиады-2024 в забеге на 400 метров. 27-летний чемпион мира в помещении (2022) в эстафете, бронзовый призер чемпионата мира (2022) в эстафете и двукратный чемпион Европы (2024) в 400-метровке и эстафете, получил травму.

Видео дня

Во время полуфинального забег Дум внезапно сбросил скорость и стал хромать, держась за паховые мышцы.

Зрители на трибунах "Стад де Франс" фотографировали обреченного спортсмена, который в одиночестве разочарованно шел к финишной линии.

Отметим, что победу в забеге добыл Хол Квинси (США). Вторым прибежал представитель Тринидада и Тобаго Джерим Ричардс. Они оба квалифицировались в финал, запланированный на 7 августа (22:00).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!