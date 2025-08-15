Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выдала невероятное по своему цинизму и лицемерию высказывание в адрес украинцев. Депутат Государственной думы потребовала от нашей страны "закончить конфликт в межчеловеческих отношениях, в культуре, в спорте".

Об этом она сказала в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина нелепо оправдала вторжение России в нашу страну и добавила, что именно украинцы являются причиной "этой ситуации", а кроме того, им "нужно уметь прощать".

"Надо смотреть в будущее, а не в прошлое. Нужно уметь прощать. У нас в России все всепрощающие обычно. Интересно, как поведут себя украинцы, когда будет подписано мирное соглашение. Они же тоже христиане. Нам нужно жить дальше, строить мир и не допустить повтора этой ситуации. Чтобы она не повторилась, украинцам надо закончить конфликт в межчеловеческих отношениях, в культуре, в спорте. Люди в большинстве своем в Украине ждут, что все вернется на круги своя. Но из-за кучки националистов разгорелся конфликт, они раскрутили целую нацию и часть мира против России", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка назвала Украину "главным врагом" спорта РФ и повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о западном влиянии и политике.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова потребовала "ткнуть в лицо Украине" и допустить россиян к международным соревнованиям в командных видах спорта.

