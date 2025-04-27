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Сегодня стартует ЧМ-2025 по хоккею! С кем играет сборная Украины, что нужно о ней знать и какие шансы выйти в элиту

Артём Россинский
Спорт Oboz
5 минут
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Сегодня стартует ЧМ-2025 по хоккею! С кем играет сборная Украины, что нужно о ней знать и какие шансы выйти в элиту

Хоккейная сборная Украины начинает новый сезон – сегодня команда стартует на чемпионате мира. Мы играем в Дивизионе ІА, это второй по силе турнир, а победа в нем гарантирует выход на элитное мировое первенство. С кем играем и за что команда Христича будет биться в ближайшие полторы недели? Рассказывает OBOZ.UA.

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Что это за дивизион ІА?

Хоккейные чемпионаты мира совсем не похожи на футбольные турниры, понятные почти каждому украинскому болельщику. Соревнования проводят ежегодно в таблицах по 6 участников, а победители переходят из одного дивизиона в другой. Украина в прошлом году выиграла группу на стадии ІВ и поднялась в ІА – второй по силе хоккейный турнир планеты. Победа в начинающихся сегодня соревнованиях позволит желто-синим попасть в когорту лучших команд мира, на чемпионат со Штатами, Чехией, Канадой и другими ведущими сборными.

Сегодня стартует ЧМ-2025 по хоккею! С кем играет сборная Украины, что нужно о ней знать и какие шансы выйти в элиту

На главной арене доминирует Чехия. На сверхнапряженном ЧМ-24 европейская страна в плей-офф разгромила экс-победителя и остановила США. А в финале выиграла Швейцарию; две победные шайбы пришлось ждать до третьего периода. Но за последние 10 лет больше золотых медалей взяла Канада - аж 4 раза. Хотя разнообразия тоже немного: несмотря на разные финальные пары, с 2015-го выигрывали мировое первенство еще Финляндия и Швеция, а чехи немного освежили перечень победителей.

Для выхода в элиту не обязательно выигрывать группу

Легкость Дивизиона ІА, если можно так сказать, в том, что здесь 2 победных места. Если на более слабых этапах только одна команда идет на повышение, то здесь вдвое больше шансов заскочить в наилучшие соревнования. Второй по силе хоккейный турнир не слишком голевой, здесь все решают отдельные эпизоды, потому что конкуренция и за продвижение, и за вылет действительно ведется до последнего тура. Для сравнения, на прошлом ЧМ в Дивизионе ІВ наша команда выиграла все 5 матчей со счетом по шайбам 31:2. В тот же год в элиту прошла Венгрия, забросившая всего 15 шайб, выиграв 4/5 матчей.

Сегодня стартует ЧМ-2025 по хоккею! С кем играет сборная Украины, что нужно о ней знать и какие шансы выйти в элиту

Международная федерация хоккея называет Украину андердогом группы. Европейские медиа пишут о нас как о команде, которая будет цепляться всеми силами за сохранение прописки в этой тусовке. Хотя у команды Дмитрия Христича есть фантастическая мотивация: не только закрепиться на стадии ІА, но и вернуться в элитный Дивизион впервые за почти 20 лет.

В соперниках – 5 сборных высшего уровня

Италия, Великобритания, Польша, Япония и Румыния – вот пятерка наших оппонентов на хоккейном ЧМ-25. Британцы сильнейшие в группе: еще в прошлом году играли в элите, а в общем рейтинге занимают 17-ое место. Не слишком далеко от них итальянцы, 20-е. Другие соперники расположились совсем рядом: Польша 21-я, Румыния 23-я, а Япония 24-я. Украина в мировом списке 27-я. Великобритания с Италией будут рубиться за повышение в классе, хотя вся группа очень конкурентна и непредсказуемого результата ждут от всех шестерки.

Сегодня стартует ЧМ-2025 по хоккею! С кем играет сборная Украины, что нужно о ней знать и какие шансы выйти в элиту

Отдельно следует вспомнить о Польше, Японии и Румынии. Традиционно, Украина провела спарринги против своих будущих соперников в преддверии основного турнира: и с поляками, и с румынами итог одинаковый – выигрыш и проигрыш. А прямо перед ЧМ, Христич организовал встречу с японцами, именно они ключевые в битве за любое место в таблице Дивизиона. Украина за один день провела с ними три спарринга в разных форматах: классика, экстра-таймы и буллиты. Проиграли только последний, Дяченко слишком слепило солнце. В официальных матчах желто-синие без побед уже год – пришло время исправлять положение.

Кто в составе сборной Украины?

Заявку тренерский штаб собирал очень усердно, её объявили только вчера вечером. Чтобы не сглазить, скажем так: собраны наиболее оптимальные исполнители. Среди тех, кто точно не сыграет – травмированные защитники Денис Матусевич и Никита Полоницкий. За неделю до первой игры на ЧМ поступила информация, что повредил спину Феликс Морозов, а уже вчера ФХУ сообщила, что Ярослав Панченко, Илья Крикля, Владимир Волков и Вадим Мазур тоже покинули расположение сборной. Пришлось поискать – финальная заявка такая:

Вратари: Богдан Дяченко, Александр Левшин, Сергей Писаренко;

Защитники: Игорь Мережко, Алексей Дахновский, Иван Сисак, Артем Гребеник, Евгений Ратушный, Филипп Пангелов-Юлдашев, Глеб Варава;

Нападающие: Даниил Трахт, Виктор Захаров, Денис Бородай, Алексей Янишевский, Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин, Алексей Ворона, Илья Коренчук, Илларион Куприянов, Александр Пересунько, Станислав Садовиков, Евгений Фадеев, Андрей Денискин.

Сегодня стартует ЧМ-2025 по хоккею! С кем играет сборная Украины, что нужно о ней знать и какие шансы выйти в элиту

Учитывая товарищеские спарринги против Японии, Польши и Румынии, тренерский штаб окончательно не определился с вратарем: наигрывали и опытного Дьяченко, и дебютанта Левшина. Возможно, ему снова дадут сыграть против поляков, но во всех других играх ждем именно основного Дьяченко. По всем остальным позициям особых вопросов нет. Капитан Игорь Мережко, который в 2024-м был назван лучшим защитником, сейчас в отличной форме и снова готов вести команду в бой.

За кем наблюдать у соперников?

Среди 5 оппонентов следует упомянуть о нескольких самых ярких хоккеистах. К примеру, у британцев отмечают качественного вратаря Боунса и капитана Дауда. Победный настрой привез также Керк, выигравший чемпионат со своей командой, его выход на лед возможен уже против Украины. Среди итальянских хоккеистов выделяют капитана Ларкина и вернувшегося в ворота молодого Клара. Хотя больше внимания уделяют финскому коучу Ялонену, трехкратному чемпиону мира.

Сегодня стартует ЧМ-2025 по хоккею! С кем играет сборная Украины, что нужно о ней знать и какие шансы выйти в элиту

Еще следует выделить Дзюбинского, который в Польше не только капитан, но и самый лучший бомбардир. Румыны – максимально сбалансированная команда, собранная преимущественно из 3 клубов. А вот Япония едва ли не самая слабая в таблице по составу, да и рискует еще остаться без главной бомбардирской угрозы в виде Хирано.

Каков календарь игр?

Первая игра уже сегодня: встретимся с командой Великобритании, матч пройдет в 17:00. Завтра нас ждет Италия (28.04, 13:30). Последняя игра апреля – против Румынии (30.04, 20:30). Май откроем игрой с Польшей (1.05, 17:00). А вот с упомянутой выше решающей Японией подопечные Христича будут играть в заключительном туре, 3 мая в 13:30.