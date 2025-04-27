Сегодня стартует ЧМ-2025 по хоккею! С кем играет сборная Украины, что нужно о ней знать и какие шансы выйти в элиту

Хоккейная сборная Украины начинает новый сезон – сегодня команда стартует на чемпионате мира. Мы играем в Дивизионе ІА, это второй по силе турнир, а победа в нем гарантирует выход на элитное мировое первенство. С кем играем и за что команда Христича будет биться в ближайшие полторы недели? Рассказывает OBOZ.UA.

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Что это за дивизион ІА?

Хоккейные чемпионаты мира совсем не похожи на футбольные турниры, понятные почти каждому украинскому болельщику. Соревнования проводят ежегодно в таблицах по 6 участников, а победители переходят из одного дивизиона в другой. Украина в прошлом году выиграла группу на стадии ІВ и поднялась в ІА – второй по силе хоккейный турнир планеты. Победа в начинающихся сегодня соревнованиях позволит желто-синим попасть в когорту лучших команд мира, на чемпионат со Штатами, Чехией, Канадой и другими ведущими сборными.

На главной арене доминирует Чехия. На сверхнапряженном ЧМ-24 европейская страна в плей-офф разгромила экс-победителя и остановила США. А в финале выиграла Швейцарию; две победные шайбы пришлось ждать до третьего периода. Но за последние 10 лет больше золотых медалей взяла Канада - аж 4 раза. Хотя разнообразия тоже немного: несмотря на разные финальные пары, с 2015-го выигрывали мировое первенство еще Финляндия и Швеция, а чехи немного освежили перечень победителей.

Для выхода в элиту не обязательно выигрывать группу

Легкость Дивизиона ІА, если можно так сказать, в том, что здесь 2 победных места. Если на более слабых этапах только одна команда идет на повышение, то здесь вдвое больше шансов заскочить в наилучшие соревнования. Второй по силе хоккейный турнир не слишком голевой, здесь все решают отдельные эпизоды, потому что конкуренция и за продвижение, и за вылет действительно ведется до последнего тура. Для сравнения, на прошлом ЧМ в Дивизионе ІВ наша команда выиграла все 5 матчей со счетом по шайбам 31:2. В тот же год в элиту прошла Венгрия, забросившая всего 15 шайб, выиграв 4/5 матчей.

Международная федерация хоккея называет Украину андердогом группы. Европейские медиа пишут о нас как о команде, которая будет цепляться всеми силами за сохранение прописки в этой тусовке. Хотя у команды Дмитрия Христича есть фантастическая мотивация: не только закрепиться на стадии ІА, но и вернуться в элитный Дивизион впервые за почти 20 лет.

В соперниках – 5 сборных высшего уровня

Италия, Великобритания, Польша, Япония и Румыния – вот пятерка наших оппонентов на хоккейном ЧМ-25. Британцы сильнейшие в группе: еще в прошлом году играли в элите, а в общем рейтинге занимают 17-ое место. Не слишком далеко от них итальянцы, 20-е. Другие соперники расположились совсем рядом: Польша 21-я, Румыния 23-я, а Япония 24-я. Украина в мировом списке 27-я. Великобритания с Италией будут рубиться за повышение в классе, хотя вся группа очень конкурентна и непредсказуемого результата ждут от всех шестерки.

Отдельно следует вспомнить о Польше, Японии и Румынии. Традиционно, Украина провела спарринги против своих будущих соперников в преддверии основного турнира: и с поляками, и с румынами итог одинаковый – выигрыш и проигрыш. А прямо перед ЧМ, Христич организовал встречу с японцами, именно они ключевые в битве за любое место в таблице Дивизиона. Украина за один день провела с ними три спарринга в разных форматах: классика, экстра-таймы и буллиты. Проиграли только последний, Дяченко слишком слепило солнце. В официальных матчах желто-синие без побед уже год – пришло время исправлять положение.

Кто в составе сборной Украины?

Заявку тренерский штаб собирал очень усердно, её объявили только вчера вечером. Чтобы не сглазить, скажем так: собраны наиболее оптимальные исполнители. Среди тех, кто точно не сыграет – травмированные защитники Денис Матусевич и Никита Полоницкий. За неделю до первой игры на ЧМ поступила информация, что повредил спину Феликс Морозов, а уже вчера ФХУ сообщила, что Ярослав Панченко, Илья Крикля, Владимир Волков и Вадим Мазур тоже покинули расположение сборной. Пришлось поискать – финальная заявка такая:

Вратари: Богдан Дяченко, Александр Левшин, Сергей Писаренко;

Защитники: Игорь Мережко, Алексей Дахновский, Иван Сисак, Артем Гребеник, Евгений Ратушный, Филипп Пангелов-Юлдашев, Глеб Варава;

Нападающие: Даниил Трахт, Виктор Захаров, Денис Бородай, Алексей Янишевский, Виталий Лялька, Глеб Кривошапкин, Алексей Ворона, Илья Коренчук, Илларион Куприянов, Александр Пересунько, Станислав Садовиков, Евгений Фадеев, Андрей Денискин.

Учитывая товарищеские спарринги против Японии, Польши и Румынии, тренерский штаб окончательно не определился с вратарем: наигрывали и опытного Дьяченко, и дебютанта Левшина. Возможно, ему снова дадут сыграть против поляков, но во всех других играх ждем именно основного Дьяченко. По всем остальным позициям особых вопросов нет. Капитан Игорь Мережко, который в 2024-м был назван лучшим защитником, сейчас в отличной форме и снова готов вести команду в бой.

За кем наблюдать у соперников?

Среди 5 оппонентов следует упомянуть о нескольких самых ярких хоккеистах. К примеру, у британцев отмечают качественного вратаря Боунса и капитана Дауда. Победный настрой привез также Керк, выигравший чемпионат со своей командой, его выход на лед возможен уже против Украины. Среди итальянских хоккеистов выделяют капитана Ларкина и вернувшегося в ворота молодого Клара. Хотя больше внимания уделяют финскому коучу Ялонену, трехкратному чемпиону мира.

Еще следует выделить Дзюбинского, который в Польше не только капитан, но и самый лучший бомбардир. Румыны – максимально сбалансированная команда, собранная преимущественно из 3 клубов. А вот Япония едва ли не самая слабая в таблице по составу, да и рискует еще остаться без главной бомбардирской угрозы в виде Хирано.

Каков календарь игр?

Первая игра уже сегодня: встретимся с командой Великобритании, матч пройдет в 17:00. Завтра нас ждет Италия (28.04, 13:30). Последняя игра апреля – против Румынии (30.04, 20:30). Май откроем игрой с Польшей (1.05, 17:00). А вот с упомянутой выше решающей Японией подопечные Христича будут играть в заключительном туре, 3 мая в 13:30.