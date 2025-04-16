Сборная Украины на ЧМ по хоккею в новом дивизионе: команда Христича готовится штурмовать элиту

Почти 20 лет хоккейная сборная Украины не была на элитном уровне мировых чемпионатов. А в апреле у команды есть реальный шанс стать участником одного турнира с Канадой, США и Чехией! Подготовка в разгаре – OBOZ.UA рассказывает обо всех деталях тренировочных сборов подопечных Христича.

Видео дня

Чемпионату мира предшествовали товарищеские турниры

В этом году команда уже провела 4 товарищеских матча. Остается только один, но следует внимательно извлечь на уроки от встреч с Польшей и Румынией. Украина специально выбирала в спарринг-партнеры будущих соперников на ЧМ. Эту тактику мы применяем уже не впервые: так же поступили перед прошлым турниром в Дивизионе ІВ. В итоге – пошли на повышение. Следует учесть, что тренер Христич выбирал действительно сильных соперников. Польша идет на 21 месте мирового рейтинга, Румыния 23-я; Украина в том же списке 27-я.

Именно с румын мы начинали – в феврале, межсезонье игр сборных. Тогда мы выиграли первый матч 3:2, а другой проиграли 3:1. Но больше пользы несли матчи именно против поляков; они и календарно ближе к ЧМ, и игроки почти в нужной кондиции. К ним готовились целую неделю в режиме нескольких тренировок каждый день. Атмосфера уже сейчас чувствуется напряженной, хотя до турнира еще полторы недели.

"Тренерский штаб хочет, чтобы мы набрали оптимальную форму перед чемпионатом мира, поэтому времени на медленное втягивание в рабочий процесс - немного. Что касается атмосферы, то здесь, как всегда в сборной, положительное и рабочее настроение" - Игорь Мережко, капитан сборной Украины по хоккею

Первая игра – классический украинский камбек. Национальная сборная начала контрольный матч с дебютантом в воротах, вышел Левшин. Хотя ему пришлось попотеть: Польша с первых минут давила и только наращивала свои атаки, что конвертировалось в гол на 6 минуте. Дальше соперник отличился еще раз, не помогли даже несколько сейвов. Вспомнить о своей силе помогло только большинство - тогда наши хоккеисты перехватили инициативу и забросили 2 шайбы, у Денискина гол+ассист. В овертайме он же качественно воспользовался классной передачей Вороны и пробил кипера. Победа 3:2.

На вторую встречу тренерский штаб произвел изменения: в ворота вернулся Дьяченко, а лучший бомбардир регулярного чемпионата Лялька появился во втором звене. Командам пришлось немало подраться за пространство и первые 20 минут только присматриваться друг к другу. А вот уже во втором периоде Украина нашла две щели и силами Вороны с дебютным голом Варавы повела в счете. Но следует всегда помнить о коварном характере поляков - соперники всего за 4 минуты сравняли счет и в овертайме вырвали победу. Два идентичных матча, но с очень разными уроками.

Прошлый ЧМ Украина выиграла без колебаний

Хоккейные чемпионаты ежегодные, но очень быстрые. Их буквально проводят через полторы недели или меньше. Год назад Украина также играла в Дивизионе ІС за право очередного выхода на уровень выше - и достигла своего. Мы буквально не заметили Эстонию и Китай (8:0 и 9:0 соответственно), побили 4:0 Нидерланды и разбили Испанию 5:1. Решающая игра была против Литвы, у которой было столько же очков. И в решающий момент желто-синие через 4 гола (с дублем Трахта) взяли еще 3 очка, выиграли группу и вернулись во второй по силе хоккейный турнир – уровень ІА.

Удобство этого Дивизиона – право на ошибку. Если Дивизион ІС имел только одно место для повышения в классе и нужно было обязательно выигрывать, то на самый престижный турнир - топовый хоккейный ЧМ - выходят два лидера группы. Все карты в наших руках. Теперь главное на каждый матч выходить как на последний. Об этом говорил и тренер после спаррингов с Польшей:

"Во втором матче создалось впечатление, что на третий период вышли так, будто уже сделали работу. И поляки оказывали давление, а мы не смогли снова собраться. Конечно, состав не был оптимальным и теперь снова есть травмы. Еще есть время до чемпионата мира". - Дмитрий Христич, главный тренер сборной Украины по хоккею

Но следует учесть кадровые потери. Вечером 15 апреля стало известно, что из-за травмы спины команду покинул нападающий Феликс Морозов. До этого тренерский штаб сообщал и об отсутствии из-за повреждений защитников Дениса Матусевича и Никиты Полоницкого.

Параллельно на ЧМ соревнуются и наши женщины

А пока есть возможность посмотреть и поболеть за наших женщин! Схема такая же, как и на мужском ЧМ: победитель идет на повышение в лучший дивизион. В начале команда боролась с новозеландцами (поражение 4:3 в ОТ), но в полной мере реабилитировалась против Турции - разгром 5:1. Игра для подопечных Евгения Алипова прошла на фантастической ноте с контролем за каждым клочком льда. Ведмеденко открыла счет голам уже на третьей минуте, а затем наши хоккеистки методично наращивали преимущество. Соперницы попытались играть через фолы и даже так не получили преимущества. Украинки тоже дали немного нервов, когда в меньшинстве позволили турчанкам сократить отставание. Но потом Манчак и Телегина забили дважды, подарив команде столь важную первую победу.

У женской сборной остается только 3 игры, ЧМ-25 в дивизионе ІІВ для них продолжится уже 17 апреля, игрой против фаворитки Австралии. Затем – середняк Бельгия и абсолютный аутсайдер Гонконг. Пока женская хоккейная сборная идет в третьей таблице и сохраняет шансы догнать лидера таблицы. Для этого нужно выложиться на максимум и обыграть команду из другой части планеты.

Что дальше?

Остается только один соперник – Япония. Последний товарищеский спарринг 24-го апреля перед ЧМ будет удобным и для нас, и для японцев. Команды пересекутся на турнире в решающей игре, поэтому нельзя упускать никакой возможности изучить новые навыки этих хоккеистов. Федерация хоккея сообщила – сразу после игры Дмитрий Христич должен окончательно определиться с составом сборной. Кроме Японии, на Чемпионате мира ІА мы сыграем еще против Британии, Италии, Румынии и Польши. Все пройдет в румынском Сфинте-Георге. Хоккейный турнир начнется 27 апреля. Украина – среди фаворитов турнира.