Сборная Украины на ЧМ по хоккею в новом дивизионе: команда Христича готовится штурмовать элиту
Почти 20 лет хоккейная сборная Украины не была на элитном уровне мировых чемпионатов. А в апреле у команды есть реальный шанс стать участником одного турнира с Канадой, США и Чехией! Подготовка в разгаре – OBOZ.UA рассказывает обо всех деталях тренировочных сборов подопечных Христича.
Чемпионату мира предшествовали товарищеские турниры
В этом году команда уже провела 4 товарищеских матча. Остается только один, но следует внимательно извлечь на уроки от встреч с Польшей и Румынией. Украина специально выбирала в спарринг-партнеры будущих соперников на ЧМ. Эту тактику мы применяем уже не впервые: так же поступили перед прошлым турниром в Дивизионе ІВ. В итоге – пошли на повышение. Следует учесть, что тренер Христич выбирал действительно сильных соперников. Польша идет на 21 месте мирового рейтинга, Румыния 23-я; Украина в том же списке 27-я.
Именно с румын мы начинали – в феврале, межсезонье игр сборных. Тогда мы выиграли первый матч 3:2, а другой проиграли 3:1. Но больше пользы несли матчи именно против поляков; они и календарно ближе к ЧМ, и игроки почти в нужной кондиции. К ним готовились целую неделю в режиме нескольких тренировок каждый день. Атмосфера уже сейчас чувствуется напряженной, хотя до турнира еще полторы недели.
Первая игра – классический украинский камбек. Национальная сборная начала контрольный матч с дебютантом в воротах, вышел Левшин. Хотя ему пришлось попотеть: Польша с первых минут давила и только наращивала свои атаки, что конвертировалось в гол на 6 минуте. Дальше соперник отличился еще раз, не помогли даже несколько сейвов. Вспомнить о своей силе помогло только большинство - тогда наши хоккеисты перехватили инициативу и забросили 2 шайбы, у Денискина гол+ассист. В овертайме он же качественно воспользовался классной передачей Вороны и пробил кипера. Победа 3:2.
На вторую встречу тренерский штаб произвел изменения: в ворота вернулся Дьяченко, а лучший бомбардир регулярного чемпионата Лялька появился во втором звене. Командам пришлось немало подраться за пространство и первые 20 минут только присматриваться друг к другу. А вот уже во втором периоде Украина нашла две щели и силами Вороны с дебютным голом Варавы повела в счете. Но следует всегда помнить о коварном характере поляков - соперники всего за 4 минуты сравняли счет и в овертайме вырвали победу. Два идентичных матча, но с очень разными уроками.
Прошлый ЧМ Украина выиграла без колебаний
Хоккейные чемпионаты ежегодные, но очень быстрые. Их буквально проводят через полторы недели или меньше. Год назад Украина также играла в Дивизионе ІС за право очередного выхода на уровень выше - и достигла своего. Мы буквально не заметили Эстонию и Китай (8:0 и 9:0 соответственно), побили 4:0 Нидерланды и разбили Испанию 5:1. Решающая игра была против Литвы, у которой было столько же очков. И в решающий момент желто-синие через 4 гола (с дублем Трахта) взяли еще 3 очка, выиграли группу и вернулись во второй по силе хоккейный турнир – уровень ІА.
Удобство этого Дивизиона – право на ошибку. Если Дивизион ІС имел только одно место для повышения в классе и нужно было обязательно выигрывать, то на самый престижный турнир - топовый хоккейный ЧМ - выходят два лидера группы. Все карты в наших руках. Теперь главное на каждый матч выходить как на последний. Об этом говорил и тренер после спаррингов с Польшей:
Но следует учесть кадровые потери. Вечером 15 апреля стало известно, что из-за травмы спины команду покинул нападающий Феликс Морозов. До этого тренерский штаб сообщал и об отсутствии из-за повреждений защитников Дениса Матусевича и Никиты Полоницкого.
Параллельно на ЧМ соревнуются и наши женщины
А пока есть возможность посмотреть и поболеть за наших женщин! Схема такая же, как и на мужском ЧМ: победитель идет на повышение в лучший дивизион. В начале команда боролась с новозеландцами (поражение 4:3 в ОТ), но в полной мере реабилитировалась против Турции - разгром 5:1. Игра для подопечных Евгения Алипова прошла на фантастической ноте с контролем за каждым клочком льда. Ведмеденко открыла счет голам уже на третьей минуте, а затем наши хоккеистки методично наращивали преимущество. Соперницы попытались играть через фолы и даже так не получили преимущества. Украинки тоже дали немного нервов, когда в меньшинстве позволили турчанкам сократить отставание. Но потом Манчак и Телегина забили дважды, подарив команде столь важную первую победу.
У женской сборной остается только 3 игры, ЧМ-25 в дивизионе ІІВ для них продолжится уже 17 апреля, игрой против фаворитки Австралии. Затем – середняк Бельгия и абсолютный аутсайдер Гонконг. Пока женская хоккейная сборная идет в третьей таблице и сохраняет шансы догнать лидера таблицы. Для этого нужно выложиться на максимум и обыграть команду из другой части планеты.
Что дальше?
Остается только один соперник – Япония. Последний товарищеский спарринг 24-го апреля перед ЧМ будет удобным и для нас, и для японцев. Команды пересекутся на турнире в решающей игре, поэтому нельзя упускать никакой возможности изучить новые навыки этих хоккеистов. Федерация хоккея сообщила – сразу после игры Дмитрий Христич должен окончательно определиться с составом сборной. Кроме Японии, на Чемпионате мира ІА мы сыграем еще против Британии, Италии, Румынии и Польши. Все пройдет в румынском Сфинте-Георге. Хоккейный турнир начнется 27 апреля. Украина – среди фаворитов турнира.