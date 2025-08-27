Сделана лучшая фотография в истории тенниса. Снимок собрал 5,5 млн просмотров за несколько часов

Фото с US Open-2025 стремительно разлетелось по сети, собрав внимание как поклонников тенниса, так и случайных зрителей. Итальянский фотограф Рэй Джубило сделал снимок во время матча первого круга между Жасмин Паолини и Дестани Айавой в воскресенье. На кадре лицо 29-летней итальянки оказалось точно за струнами ракетки, что создало странный, почти призрачный эффект и вызвало бурное обсуждение.

Джубило, известный своим острым взглядом в спортивной фотографии, опубликовал снимок с шуточной подписью: "Жасмин Паолини на US Open-2025… и это не Хэллоуин". Подпись лишь усилила эффект: удача помогла сделать так, что черты Паолини будто встроились в обод ракетки во время напряженного розыгрыша. Болельщики и СМИ назвали кадр "одним на миллион", отметив невероятную точность момента, превратившую обычный форхенд в нечто уникальное.

Фотографы и профильные издания также отреагировали. Awful Announcing и Sports Illustrated описали фото как "невероятное", подчеркнув, насколько редки такие совпадения в динамичной игре. Бельгийские СМИ назвали снимок "нереальным попаданием", процитировав Джубило о том, что здесь сошлись и удача, и мастерство.

В социальной сети Х кадр с изображением 1-й ракетки Италии за несколько часов собрал более 5 млн просмотров.

Юзеры изначально усомнились в правдивости кадра, однако в комментариях профессиональные фотографы признались, что такое фото вполне реально.

"Несомненно, это настоящее фото. Мой вопрос заключается в том, сколько кадров в секунду они снимают. Некоторые камеры имеют скорость более 240 кадров в секунду. Я снял это фото Элины Свитолиной на турнире в Чарльстоне в 2024 году на свою беззеркальную камеру с 12 кадрами в секунду... Конечно, не такое великолепное, как сегодняшний снимок", – отметил один из комментаторов.

