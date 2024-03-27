Сборная Украины устроила невероятный перфоманс на стадионе в Польше после победы над Исландией. Видео

Сборная Украины после победы над Исландии осталась на поле стадиона во Вроцлаве, чтобы поблагодарить своих поклонников. Все футболисты и тренерский штаб организовали энергетический круг, вместе с заполненными аренами скандируя "Украина! Украина!".

Как сообщал OBOZ.UA, финальный поединок отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 Украина – Исландия завершился со счетом 2:1.

Несмотря на то, что "желто-синие" пропустили первыми они смогли переломить ход поединка во втором тайме. Сперва хавбек испанской "Жироны" Виктор Цыганков сравнял счет, а затем полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик оформил необходимый результат.

Украина в четвертый раз подряд вышла на континентальное первенство. На Евро-2024 наша команда сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

Комментируя успех команды главный тренер Сергей Ребров признался, что победа далась его парням очень непросто.

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