Сборная Украины по футболу устроила грандиозную сенсацию, проиграв на старте квалификации к чемпионату Европы U-19

Юношеская сборная Украины, собранная из футболистов не старше 2006 года рождения, с поражения стартовала в квалификационном раунде Евро-2025. В первом туре подопечные Дмитрия Михайличенка в Нидерландах уступили сверстникам из Казахстана 1:2.

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Украинцы пропустили гол уже на 9-й минуте. После неразберихи в штрафной мяч в ворота смог протолкнуть Агиманов.

Наша сборная, которая перед игрой была абсолютным фаворитом, выглядела блекло в атаке и перед перерывом пропустило второй гол.

Все тот же Агиманов забил шедевральный гол прямым ударом с углового.

Во втором тайме усилиями Пономаренко с пенальти "желто-синие" сократили отставание, но большего добиться не смогли.

Следующий матч 19-летние украинские футболисты проведут 16 ноября против Словении.

Евро-2025 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 1

13.11.2024

Украина (U-19) - Казахстан (U-19) - 1:2 (0:2)

Голы: Пономаренко (62, с пенальти) – Агиманов (9, 35).

Украина (U-19): Суркис, Коробов, Шершень, Захарченко, Дикий (Дигтярь, 46), Ищенко (Бауманн, 83), Шевченко (Пшеничнюк, 75), Цуканов, Осипенко (Лень, 64), Гусол, Пономаренко (Ломага) , 83).

Казахстан (U-19): Мендигалиев, Исраилов, Ерлан, Елемес, Саидов, Дуйсенбек, Примбердиев (Ассилбаев, 75), Серикулы (Сарсенбаев, 75), Абиль, Агиманов (Саутов, 68), Багдат (Газиев) 88).

Предупреждены: Коробов (78) - Исраилов (20), Абиль (38), Мендыгалиев (61), Сарсенбаев (79), Дуйсенбек (90+7).

Словения - Нидерланды - 0:2

В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут соревноваться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как владелец Евро свой пропуск получила автоматически.

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