Сборная Украины по футболу с разгромным счетом 10:0 победила в первом раунде квалификации на чемпионат Европы-2025 U-17 среди девушек

Юношеская женская сборная Украины добыла феерическую победу в матче отбора на чемпионат Европы по футболу, который пройдет с 4 мая по 17 мая 2025 года на Фарерских острова. Во втором туре в группе 2 Лиги B подопечные Сергея Сапронова победили в гостях Мальту - 10:0.

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Хозяйки не смогли навязать нашей сборной настоящую борьбу. Уже после первого тайма сине-желтые вели – 6:0. Дублями отличились Карина Леспух и Дарья Колодий, по мячу забили Эвелина Купцова и Милена Иванченко.

Во втором тайме в ворота мальтиек влетело еще четыре мяча. Сначала дубль оформила Виктория Савкина, затем гол на свой счет записала София Коновалова, а точку в матче поставила Зоряна Гладун - 10:0, передает пресс-служба УАФ.

Евро-2025 (WU-17). Первый раунд отбора

Группа В2

Украина (WU-17) - Мальта (WU-17) - 10:0 (6:0)

Голы: Купцова (6), Иванченко (28), Леспух (30, 32), Колодий (43, 45), Савкина (53, 64), Коновалова (66), Гладун (90+1).

Украина (WU-17): Харченко, Осадчая, Деревянко (Казина, 46), Белкина, Купцова, Авраменко, Савкина (Артеменко, 70), Гладун, Иванченко (Ивашко, 64), Колодий (Козлюк, 56), Леспух (Коновалова, 56).

Мальта (WU-17): Зарб, Гаучи, Портелли (Фаруджа, 46), Аццопарди, Науди (Сакко, 46), Галеа (Дебоно, 75), Гио, Кимоно, Абела, Аксиак (Фальцон, 75), Малья (Мускат,46).

В стартовом матче отборочного турнира украинки разгромили сборную Молдовы со счетом 5:0. Следующий поединок первого раунда отбора за первое место в группе желто-синие проведут против сборной Румынии 19 ноября.

Согласно регламенту победители шести групп и обладатель второго места с лучшими результатами против команд, занявших первое и третье места в своих группах в Лиге B, поднимутся в Лигу А.

В начале 2025-го пройдет второй раунд отбора в Лиге А, где определятся семь сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии.

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