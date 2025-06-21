Сборная Украины по баскетболу U-20 уверенно победила Эстонию в первом контрольном матче

Молодежная сборная Украины по баскетболу одержала победу в первом контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы в Дивизионе А. В Таллинне наша команда U-20 победила местную сборную Эстонии — 77:41.

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Сборная Украины выиграла все отдельно взятые четверти: получив преимущество на старте игры, наша команда лидировала на протяжении всего матча. Украинская сборная продемонстрировала лучший процент реализации бросков с игры, лучше соперника двигала мяч (15-5 по передачам) и набрала на 20 очков больше в быстром нападении (22-2).

Самым результативным в составе сборной Украины стал Егор Сушкин, который набрал 12 очков, а лучший рейтинг эффективности у Даниила Сипала, который набрал 5 очков, сделал 12 подборов и 3 блок-шота (РЕ 17).

Вторую контрольную игру против эстонской молодежной сборной наша команда сыграет в воскресенье, 22 июня, в 15:00.

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