Сборная Украины по баскетболу 3х3 победила Францию и вышла в плей-офф чемпионата мира U-18

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 пробилась в плей-офф чемпионата мира U-18, который проходит в венгерском Дебрецене. Наша команда со счётом 21:20 в невероятном матче победила сборную Франции.

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В первый день украинцы обыграли Кыргызстан и уступили Словению, поэтому когда Словения обыграла Кыргызстан, стало ясно, что для выхода в плей-офф сборной Украины нужна только победа над Францией.

Матч складывался непросто для сборной Украины – Франция лучше начала игру и после первой трети вела 9:3, но украинцы сумели сократить отставание до одной атаки – 10:8. Дальше был снова хороший отрезок у французов, вернувших себе комфортное преимущество – 17:10.

Казалось, все идет к победе Франции. Особенно когда счет стал 20:16 – сопернику оставалось одно очко до победы. Но дальше был результативный проход Богдана Бура, его перехват и точный дальний – 20:19.

Имея возможность сфолить, Бур сорвал следующую атаку французов и отправился отдыхать. Далее наступило звездное время Егора Сушкина, который вместе с Богданом Маличем совершили перехват, после чего Сушкин реализовал бросок из-за дуги.

Таким образом, Украина со второго места в группе прошла в четвертьфинал и завтра, 29 августа, стартует с четвертьфинала против победителя группы В (Хорватия или Латвия). Матч начнется в 18.20 по Киеву.

Чемпионат мира U-18 по баскетболу 3х3. Групповой этап

Дебрецен, Венгрия

Франция – Украина 20:21

Украина: Егор Сушкин 8 (2 дальних), Богдан Малич 5 (1 дальний), Богдан Бур 8 (дальний), Максим Грищук 0