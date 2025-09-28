Самый сильный человек планеты протянул зубами 700 тонн, побив рекорд украинца. Видео

Египетский силач Ашраф Махрус, которого называют "самым сильным человеком на планете" на шоу в Хургаде сумел сдвинуть корабль весом 700 тонн, удерживая канат только зубами, а затем протащил сразу два судна общей массой около 1150 тонн. Таким образом 44-летний Кабонга (прозвище стронгмена) на 50 тон побил рекорд, ранее установленный украинцем Олегом Скавышем.

"Сегодня я пришёл, чтобы побить мировой рекорд. Я протащил их обоих, слава Богу, чтобы доказать друзьям и всему миру, что Бог благословил меня быть самым сильным человеком на планете", — заявил Махрус после выступления.

Уроженец портового города Исмаилия давно демонстрирует сверхчеловеческую силу. В марте 2025-го он уже вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, перетащив поезд весом 279 тонн почти на 10 метров зубами.

Тогда же он получил сертификаты за самое тяжёлое перетаскивание локомотива и за самое быстрое протаскивание автомобиля на 100 метров. Ранее, в 2021 году, Книга рекордов Гиннеса признала его рекорд по перетаскиванию грузовика весом 15,7 тонны.

Рост Кабонги — 190 см, вес — 155 кг. Свою силу он проявил ещё в детстве, когда ради подработки носил тяжёлые грузы и даже случайно сломал руку другу во время игры. Позже занялся кунг-фу, кикбоксингом и создал команду по вольной борьбе в Каире.

К каждому рекорду Махрус готовится особенно тщательно. В преддверии выступления он тренировался по шесть часов в день и придерживался высокобелковой диеты: съедал дюжину яиц, двух кур и до пяти килограммов рыбы ежедневно. При этом силач утверждает, что не принимает никаких спортивных добавок — его программа строится только на питании, сне и регулярных тренировках.

Спортсмен уверен, что секрет его успеха — в особом подходе: перед каждой попыткой он "разговаривает" с объектом, который собирается тащить. "Важно воспринимать его как часть моего тела, которая движется в такт сердцу", — говорит Кабонга.

На этом египтянин останавливаться не собирается. Следующая цель — получить разрешение президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси на перетаскивание подводной лодки весом 263 тысячи тонн, а в будущем — попробовать сдвинуть самолёт, используя только мышцы век.

