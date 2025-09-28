УкраїнськаУКР
русскийРУС

Самый сильный человек планеты протянул зубами 700 тонн, побив рекорд украинца. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
840
Самый сильный человек планеты протянул зубами 700 тонн, побив рекорд украинца. Видео

Египетский силач Ашраф Махрус, которого называют "самым сильным человеком на планете" на шоу в Хургаде сумел сдвинуть корабль весом 700 тонн, удерживая канат только зубами, а затем протащил сразу два судна общей массой около 1150 тонн. Таким образом 44-летний Кабонга (прозвище стронгмена) на 50 тон побил рекорд, ранее установленный украинцем Олегом Скавышем.

Видео дня
Video Preview

"Сегодня я пришёл, чтобы побить мировой рекорд. Я протащил их обоих, слава Богу, чтобы доказать друзьям и всему миру, что Бог благословил меня быть самым сильным человеком на планете", — заявил Махрус после выступления.

Уроженец портового города Исмаилия давно демонстрирует сверхчеловеческую силу. В марте 2025-го он уже вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, перетащив поезд весом 279 тонн почти на 10 метров зубами.

Самый сильный человек планеты протянул зубами 700 тонн, побив рекорд украинца. Видео

Тогда же он получил сертификаты за самое тяжёлое перетаскивание локомотива и за самое быстрое протаскивание автомобиля на 100 метров. Ранее, в 2021 году, Книга рекордов Гиннеса признала его рекорд по перетаскиванию грузовика весом 15,7 тонны.

Рост Кабонги — 190 см, вес — 155 кг. Свою силу он проявил ещё в детстве, когда ради подработки носил тяжёлые грузы и даже случайно сломал руку другу во время игры. Позже занялся кунг-фу, кикбоксингом и создал команду по вольной борьбе в Каире.

Самый сильный человек планеты протянул зубами 700 тонн, побив рекорд украинца. Видео

К каждому рекорду Махрус готовится особенно тщательно. В преддверии выступления он тренировался по шесть часов в день и придерживался высокобелковой диеты: съедал дюжину яиц, двух кур и до пяти килограммов рыбы ежедневно. При этом силач утверждает, что не принимает никаких спортивных добавок — его программа строится только на питании, сне и регулярных тренировках.

Самый сильный человек планеты протянул зубами 700 тонн, побив рекорд украинца. Видео

Спортсмен уверен, что секрет его успеха — в особом подходе: перед каждой попыткой он "разговаривает" с объектом, который собирается тащить. "Важно воспринимать его как часть моего тела, которая движется в такт сердцу", — говорит Кабонга.

Самый сильный человек планеты протянул зубами 700 тонн, побив рекорд украинца. Видео

На этом египтянин останавливаться не собирается. Следующая цель — получить разрешение президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси на перетаскивание подводной лодки весом 263 тысячи тонн, а в будущем — попробовать сдвинуть самолёт, используя только мышцы век.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!