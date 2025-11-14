"С тем составом многого не придумаешь": Маркевич назвал главную ошибку сборной Украины в матче с Францией

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич раскритиковал национальную сборную за безвольное поражение от Франции в матче отборочного турнира к ЧМ-2026. По словам бывшего наставника "Карпат", "Металлиста" и "Днепра", подопечные Сергея Реброва неоправданно много времени провели исключительно в обороне.

Такое мнение Маркевич выразил в интервью порталу Meta.ua. Финалист Лиги Европы подчеркнул, что с соперниками подобного уровня нельзя работать исключительно на защиту. Кроме того, специалист добавил, что стартовый состав "сине-желтых" в Париже не давал повода для оптимизма.

"С тем составом, который вышел на поле, многого не придумаешь. Это неудивительно, поскольку Сергей Ребров поберег лучших игроков на решающий матч против Исландии. Если в матче с такой командой только обороняться, то рано или поздно все равно пропустишь. Можно и нужно было хоть немного отодвинуть игру от своих ворот. Очень глубоко сидели в штрафной, поэтому и получили целую торбу, а могли и две. Было очень много потерь в простых ситуациях. А такой соперник за это обязательно накажет. Матч против Украины был для Франции тренировкой. Нужно было играть наглее", – сказал Маркевич.

Теперь 16 ноября сборной Украины нужно выигрывать у команды Исландии, чтобы выйти в плей-офф квалификации к мундиалю-2026.

Ранее OBOZ.UA провел тактический обзор матча сборных Украины и Франции, определив главные причины фиаско команды Реброва.

