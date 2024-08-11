С массовой потасовкой. 'Шахтер' сенсационно проиграл команде Усика в УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" проиграл житомирскому "Полесью" во 2-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Матч на стадионе "Левый берег" в Киеве завершился со счетом 0:1.

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Перед игрой на победу "Полесья", за который выступает и знаменитый боксер Александр Усик, букмекеры принимали ставки с коэффициентом 10.20, в тоже время успех "горняков" оценивался показателем 1.28.

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил Сергей Чоботенко. Олександр Назаренко подал угловой и 27-летний защитник первым сыграл головой в штрафной "Шахтера".

После финального свистка у футболистов донецкой команды сдали нервы и они спровоцировали потасовку, которая едва не привела к драке. По итогам конфликта главный арбитр Александр Шандор показал желтые карточки вратарю "Полесья" Евгению Волынцю и нападающему "Шахтера" Кевину Келси.

В турнирной таблице подопечные Марино Пушича после 2-х матчей занимают 3-е место. "Полесье" – четвертые.

Отметим, что в игре "Шахтер" – "Полесье" первый символический удар по мячу сделала Марьяна Чечелюк. Украинская следователь, пробывшая 25 месяцев в российском плену.

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