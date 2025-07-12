С лидером сборной Украины в ПСЖ 'все кончено' – СМИ

Переговоры между ПСЖ и "Борнмутом" по переходу капитана сборной Украины Ильи Забарного зашли в тупик из-за слишком высокой цены английского клуба — парижане не готовы платить 70 миллионов евро. Французские СМИ уже поспешили "похоронить" нашего футболиста в Париже, выпустив новости с фразами "все кончено".

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На данный момент ПСЖ официально не начал летнее трансферное окно в плане покупок. Столичный клуб уже избавился от нескольких игроков, особенно молодых, но состав Луиса Энрике пока не усилился, несмотря на несколько довольно серьёзных вариантов. Главным из них считается Забарный, центральный защитник "Борнмута", приоритетная цель парижан на позицию правого центрального защитника, чтобы создать конкуренцию Маркиньосу.

"Борнмут" завышает цену на Забарного

Чтобы угодить Луису Энрике, спортивный директор Луис Кампос пытается уже несколько недель устроить переход Забарного в ПСЖ. С украинцем договориться удалось легко — соглашение уже есть, — но вот с "Борнмутом" оказалось всё сложнее. Английский клуб недавно потерял двух важных защитников (Хюйсен ушёл в "Реал", а Керкез — в "Ливерпуль") и требует крупную сумму, чтобы отпустить ещё одного ключевого игрока обороны. По информации, клуб из Премьер-лиги просит не меньше 70 миллионов евро за 22-летнего футболиста.

ПСЖ не готов платить 70 миллионов

Переговоры затягиваются и, возможно, скоро прекратятся. "Борнмут" настаивает на своей цене, а ПСЖ не готов выкладывать такую сумму. По данным L’Équipe, французский чемпион не планирует платить 70 миллионов за украинца. Вопрос в том, смогут ли доходы от Кубка клубов побудить парижан повысить предложение, но сейчас правый центральный защитник всё дальше уходит от ПСЖ, который рассматривает и другие варианты на эту позицию.

Ранее сообщалось, что победитель Лиги чемпионов может продать россиянина Сафонова ради покупки Забарного, который сейчас играет за английский "Борнмут".

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