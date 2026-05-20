'С батей больше не общаемся': Ярмоленко, который родился в Санкт-Петербурге, сделал признание перед финалом Кубка Украины, рассмешив болельщиков

Легендарный футболист киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко пошутил на тему будущего финала Кубка Украины с "Черниговом". 36-летний атакующий полузащитник, для которого одноименный город является родным, несмотря на рождение в Санкт-Петербурге, признался, что его отец будет болеть именно за соперников "бело-синих".

Об этом Яромленко рассказал во время общения с журналистами накануне игры 20 мая во Львове, передает Tribuna.com. Динамовец, который является воспитанником черниговской "Десны", рассказал, что очень сильно переживал и болел за команду из родного города, а с отцом произошел "конфликт".

"Я следил за всем путем футбольного клуба "Чернигов", болел за них в Кубке. Если честно, я давно так за кого-то болел, как за них, когда они играли против "Металлиста 1925". Также у меня в семье много шуток. Мои родители должны были приехать на игру, но по семейным причинам не смогут быть. Я шутил с отцом, спросил: "За кого будешь болеть?" Он ответил, что будет болеть за "Чернигов". Вот и все – больше не общаемся. "Чернигов" важнее родного сына. Хочу, чтобы он это посмотрел", – сказал со смехом Ярмоленко.

Напомним, игра "Динамо" и "Чернигова" начнется в 18:00. Победитель получит путевку в квалификацию Лиги Европы. На кону будет также стоять обновленный трофей.

"Чернигов" стал вторым представителем низшего дивизиона в финале национального кубка. В розыгрыше 2018/2019 до решающего матча добрался перволиговый "Ингулец", который без шансов проиграл "Шахтеру" 0:4.

