Россияне украли 'Шахтер' и 'Зорю'. Видео

В российских низших футбольных лигах заявлены команды с названиями, совпадающими с известными украинскими клубами "Шахтером" и "Зарей", однако они не имеют к ним отношения. Эти проекты используют символику и элементы идентичности, что создает путаницу и вопросы о попытке присвоения футбольного наследия, рассказывает Дмитрий Шпирко в новом выпуске ReМарки на Youtube-канале ВЗБІРНА.

В четвертом по силе дивизионе чемпионата России с нового сезона выступают так называемые донецкий "Шахтер" и луганская "Зоря". Между этими структурами и реальными украинскими клубами отсутствует какая-либо связь, а их создание направлено на имитацию истории и статуса оригинальных команд.

"Заря" использует черно-белые цвета, совпадающие с формой украинского клуба. При этом на эмблеме указан год основания 2023, однако в сети появлялись заявления представителей этой команды о том, что именно они якобы являются "настоящей" "Зарей".

Команда формально связана с Луганском, но домашние матчи проводит на территории Ростовской области. При поиске в интернете такие проекты могут отображаться среди результатов наряду с оригинальным клубом, что создает дополнительную путаницу.

Один из популярных сервисов статистики ошибочно связал данные и отобразил матч с участием фейкового клуба как игру настоящей украинской команды. В результате в базе появилась информация о якобы товарищеской встрече с россиянами.

Ошибка возникла из-за некорректного сопоставления команд в базе данных, поскольку именно с российским клубом играл созданный на оккупированной территории клон "Шахтера". После обращения представители украинского клуба оперативно связались с поставщиком данных, и менее чем за полчаса некорректная информация была удалена.

