Россияне убили киевского дзюдоиста, который воевал под Бахмутом и оставил след в сердцах детей, с которыми работал

На войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта по дзюдо и самбо Максим Горобец. 32-летний спортсмен и тренер с позывным "Бритва" защищал Украину с марта 2022 года, прошел через тяжелые бои в самых горячих точках фронта. Однако боевое задание 4 января 2026 года стало для защитника последним.

Видео дня

Горобец родился в 1993 году в Киеве, учился в столичной школе №313, где углубленно изучал информационные технологии. Также с юных лет увлекался спортом, в частности дзюдо и самбо.

"Спортивное детство и юность Максима пришли в нашем клубе. Он был многократным призером городских и всеукраинских турниров по дзюдо и борьбе самбо, мастер спорта Украины", – рассказали в киевском СК "Триумф".

Позже перешел на должность тренера и начал сам готовить следующее поколение борцов. Однако после полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие и с 7 марта 2022-го присоединился к силам обороны Украины.

Максим служил в 5-м пограничном отряде, участвовал в боях под Бахмутом, противостоял врагу на самых горячих точках фронта. Однако боевое задание 4 января 2026 года стало для "Бритвы" последним.

"Светлая память Горобцу Максиму Сергеевичу... Он был искренним, веселым, любящим сыном, братом и отцом", – отреагировала на гибель воина Евгения Вробель.

"Искренне скорблю по поводу гибели Максима. Знал его лично – настоящий патриот, сильный и светлый человек. Он был не только тренером, но и примером для детей, оставил добрый след во многих сердцах", – рассказал о спортсмене Александр Николаевич.

"Ты навсегда останешься мастером своего дела", – добавил Вадим Дзиговский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия убила чемпиона Украины по борьбе за 9 дней до его дня рождения.

Также мы сообщали, что раненый россиянами украинский гандболист умер в больнице, несмотря на попытки реанимации. Врачи в Запорожье почти месяц боролись за его жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!