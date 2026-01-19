Боролись за жизнь почти месяц: раненый россиянами украинский гандболист умер в больнице, несмотря на попытки реанимации

19 января в Киеве попрощались с опытным гандболистом и защитником Украины Виталием Маслом, который был очень тяжело ранен при выполнении боевого задания в результате российского обстрела. Врачи долгое время боролись за жизнь 51-летнего спортсмена и тренера, но 13 января 2026 года его сердце не выдержало.

Виталий Масло родился 3 января 1975 года, с детства был влюблен в гандбол. Сначала играл сам и учился в киевской ДЮСШ №17, а потом решил готовить новое поколение спортсменов и остался работать в своей родной школе.

Масло занимался развитием школьного и студенческого гандбола в Киеве. Он был среди инициаторов создания ДЮСШ "Борщаговец", где занимался не только организационными вопросами, но и много лет сам тренировал детей. Параллельно успевал выступать за ветеранские команды.

Гандбольный тренер ДЮСШ "Борщаговец" Евгений Рачок знал Виталия очень давно – еще когда сам учился в Киевском спортивном лицее.

"Впоследствии мы вместе играли в ветеранской команде "Легион XXI". Виталий учился на гандбольном отделении киевской ДЮСШ №17, а затем работал в ней тренером. Он отстоял у истоков создания ДЮСШ "Борщаговец" и ее гандбольного отделения, был ее тренером, пригласил работать меня, пригласил также тренера Татьяну Радько из Запорожья", – вспомнил Рачок.

"Он был чрезвычайно целеустремленным и честным человеком. Детям, которые учились у него, очень повезло. Он воспитывал в них настоящий мужской дух. Это был человек-кремень", – добавил тренер.

Также коллеги отмечали, что Виталий был человеком большой силы духа, чести и принципов.

После полномасштабного вторжения РФ Масло присоединился к силам обороны Украины. Спортсмен был ранен, но после выздоровления вернулся на фронт к собратьям. В декабре 2025-го во время боевого задания Виталий попал под обстрел российских оккупантов и получил чрезвычайно тяжелые ранения.

Почти месяц тренер и защитник находился в запорожском госпитале, перенес несколько сложных операций, но, несмотря на самоотверженность медиков, гандболист ушел из жизни. Сердце Виталия остановилось 13 января 2026 года.

"Несмотря на проведенные операции, усилия врачей и реанимационные мероприятия, его жизнь спасти не удалось", – сообщила Татьяна Радько. У Виталия остались сын и жена, которые были рядом с ним в течение месяца борьбы.

