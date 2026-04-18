Российского чемпиона выгнали из самолета в США, сняв с рейса. Видео

Знаменитый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян был снят с рейса American Airlines после конфликта с бортпроводницей, пишет mmafighting.com. Инцидент произошел во время перелета из Лос-Анджелеса в Филадельфию, где 29-летний этнический армянин должен был присутствовать на предбоевых мероприятиях турнира RAF 8.

Царукян летел вместе с группой из 11 человек. Во время посадки он обратился к экипажу с просьбой пересесть на свободное место рядом с другом, однако получил отказ и указание занять свой изначальный ряд.

Позднее между бойцом и членом экипажа возникла перепалка.

"Мы заходили в самолет, были свободные места. Я спросил, можно ли пересесть, чтобы сидеть рядом с другом, но мне сказали идти на свое место. Я отошел, сел в другой ряд, потому что там было свободно. Потом возникла ситуация с телефоном у моего друга и столиком, и после этого нас троих попросили покинуть самолет", – пожаловался Царукян.

После возврата самолета к гейту Царукян вместе с двумя сопровождающими был высажен. Остальная часть группы продолжила полет по маршруту.

Позже спортсмен и его команда добирались до Филадельфии частным бортом и не пропустили запланированные мероприятия перед турниром.

Арман Царукян занимает верхние позиции рейтинга дивизиона. На его счету 23 победы при 3 поражениях, значительная часть боев завершена досрочно. Чемпион Азии по версии Kunlun Fight (2018) и чемпион MFP (2017–2018). В UFC он известен победами над рядом сильных соперников и устойчивым положением среди претендентов на титульные поединки.

