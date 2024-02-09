'Ривне' в центральном матче дня Суперлиги Favbet победило 'Запорожье'

"Ривне" начало домашний баббл Суперлиги Favbet с важной победы с прямым конкурентом, одолев "Запорожье" со счетом 81:76.

Команды провели равную игру: до большого перерыва больше лидировали гости, во второй части матча преимущество преимущественно было у ривнян, удержавших ее в напряженном клатче. "Ривне" лучше атаковало с дальней дистанции, допустил меньшее количество потерь и эффективнее сыграл в быстром нападении.

"Запорожье" имело преимущество под щитами, удачно у гостей сыграли игроки стартовой пятерки, каждый из которых набрал не менее 11 очков. У "Ривне", в свою очередь, среди стартеров стоит отметить Элайджу Джойнера, набравшего 25 очков и сделавшего 6 передач, а MVP игры стал Александр Шепелев, усиливший игру, выйдя со скамейки запасных – 19 очков + 10 подборов (РЕ 30 ).

"Ривне" выиграло сезонную серию у "Запорожья", закрепившись на втором месте в турнирной таблице. Хозяева площадки продолжат домашний баббл субботним матчем против "Кривбасса", а "Запорожье" будет противостоять "Прикарпатью-Говерле".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

"Ривне" – "Запорожье" – 81:76 (24:23, 20:20, 21:20, 16:13)

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