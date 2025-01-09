'Ривне' победило 'Говерлу' в напряженном поединке Суперлиги Favbet

В Ивано-Франковске БК Ривне выиграло у Прикарпатьи-Говерлы в матче первого бабла 2025 года Суперлиги Favbet. Игра завершилась со счетом 66:57 в пользу гостей.

Видео дня

К середине дебютного периода шла равная игра, но затем лидерство в счете захватили жители, их максимальное преимущество составляло +11. Однако в конце второй четверти подопечные Евгения Мурзина сократили отставание до 5 очков.

После перерыва говерляне продолжили погоню за соперником и вышли вперед. Но в начале четвертого периода баскетболисты Михаила Переверзия сумели вернуть лидерство (их преимущество достигало +10) и удержать победу в непростом поединке. Ровенчане выпускали на площадку только семь игроков.

Счет в серии регулярного чемпионата между командами стал 3-0 в пользу БК Ровно. Вицечемпионы Украины сегодня допустили меньше потерь (12 против 20 у соперника), а хозяева были более точными (36%-34%) и лучше организовывали игру (16-8 по передачам).

Самым эффективным игроком матча стал Дмитрий Головчик, получивший 19 очков, 7 перехватов и 5 подборов (РЭ: 22). Также достойна внимания результативная игра его одноклубника из Ровно Айзеи Фуллера (13 очков + 6 подборов + 6 перехватов). Не стало Х-фактором возвращения в Суперлигу американского защитника Лейтерренса Рида, но уже в первом же матче с 15 очками он был самым результативным у Говерлы.

Напомним, Киев-Баскет с победы над Старым Луцком начал новый календарный год.

В пятницу, 10 января, Ривне сыграет против Киев-Баскета, а Старый Луцк будет противостоять хозяевам бабла Прикарпатья-Говерли.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

9 января. Манеж КФВ, Ивано-Франковск

Прикарпатье-Говерла-КФВ - Ривне -ОШВСМ 57:66 (14:19, 17:17, 15:9, 11:21)

Говерла: Кабацюра 13+3 блок-шота, Морозов 8+5 подборов, Марков 3, Кузнецов 0+7 подборов + 6 передач, Дроздов 0 — старт; Род 15 – 5 потерь, Иванов 7+5 подборов, Стародуб 7, Чугунов 4+8 подборов, Виталий Лемишко 0

Ривне : Головчик 19+7 перехватов + 5 подборов, Фуллер 13+6 подборов + 6 перехватов, Браун 12+7 подборов, Соловьев 10, Рябой 4+5 подборов - старт; Гарбар 5, Герасимчук 1