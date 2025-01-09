'Киев-Баскет' уверенно победил 'Старый Луцк' в матче Суперлиги Favbet

"Киев-Баскет" оформил уверенную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в Ивано-Франковске "Старый Луцк" – 79:66.

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Ключевой в этой игре стала заключительная четвертая четверть, на старте которой столичный клуб оформил рывок, выйдя впервые в этом матче на двузначное преимущество. Отрыв команды Дмитрия Забирченко достиг максимальных 17 очков, в результате чего судьба игры была решена. В конце игры киевляне сыграли широкой ротацией, дав больше времени резервистам.

"Киев-Баскет" доминировал на подборах – 54-29 в пользу столичного клуба по этому статистическому показателю. При этом подопечные Забирченко собрали 30 (!) подборов в нападении, набрав 48 очков из краски и 18 очков второго шанса.

Отвечал за работу в трехсекундной у победителей Максим Сандул, набравший 9 очков, собравший 17 подборов, совервший 3 передачи и 1 перехват (РЕ 24). Также стоит отметить 17 очков Дениса Клевзуника и 16 очков Павла Буренко, также отдавшего 6 передач. У "Старого Луцка" самым результативным был вышедший со скамьи Александр Прозапас записал в актив 19 очков.

10 января "Киев-Баскет" сыграет против "Ривного", а "Старый Луцк" будет противостоять хозяевам баббла "Прикарпатье-Говерли".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

"Киев-Баскет" – "Старый Луцк" 79:66 (16:16, 19:15, 22:20, 22:15)

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