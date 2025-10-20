Революция в фигурном катания: 42-летняя канадка первой в истории исполнила нереальный трюк. Видео

Американо-канадская фигуристка Дианна Стеллато-Дудек в паре со своим партнером Максимом Дешамом переписала историю своего вида спорта. 42-летняя чемпионка мира минувшего года первой исполнила сальто во время официальных соревнований, произведя настоящий фурор.

Видео дня

Историческое событие произошло во французском Анже во время престижного турнира Grand Prix de France 2025. Стеллато-Дудек и Дешам стали главными звездами соревнований, приковав внимание всех поклонников фигурного катания и экспертов своей короткой программой.

Спортсмены, которые представляли на турнире Канаду, решились исполнить сложнейший трюк. Во время одного из переходов Дудек при поддержке Дешама, который младше партнерши на девять лет, выполнила сальто. Трибуны отреагировали грандиозной овацией.

В итоге канадцы заняли второе место, пропустив вперед пару из Японии. Любопытно, что Дианна в 2000 году в возрасте 17 лет завершила карьеру из-за травм, однако спустя 16 лет вернулась в спорт, сменив дисциплину.

Отметим, что сальто в фигурном катании было запрещено с 1976 года из-за высокой травмоопасности. Однако с сезона 2024/2025 Международный союз конькобежцев (ISU) официально отменил этот запрет, позволив спортсменам вновь включать элемент в свои программы.

