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Рекорд Клозе побьют несколько раз за месяц ЧМ? Что это за показатель и почему за ним одновременно охотятся десяток футболистов

Артём Россинский
Спорт Oboz
4 минуты
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У Месси серьёзная конкуренция в гонке за мировыми рекордами
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Второй раунд чемпионата мира 2026 года в самом разгаре. Помимо удачных выступлений аутсайдеров, мы наблюдаем необычную активность футболистов: дублями забивают как звезды, так и новые имена для ЧМ. Хет-трик сделал и Месси, чем сравнялся с легендарным Клозе по количеству голов на Мундиале. Ещё один гол – и он выйдет вперед, но в этом году не только Лионель претендует на звание лучшего. Кто эти игроки и почему рекорд могут побить несколько раз? Рассказывает OBOZ.UA.

Что за рекорд у Клозе?

Мирослав Клозе – легенда немецкого футбола, и сейчас ему принадлежит абсолютный рекорд по количеству голов в истории чемпионатов мира. Это 16 забитых мячей в финальных стадиях турнира. Немец — один из немногих рекордсменов, кто забивал хотя бы раз на каждом чемпионате мира, в котором участвовал. Месси же этого не удалось – в 2010 году он не отличился ни разу за 5 выходов на поле.

Свою карьеру на ЧМ немец начал в далеком 2002 году. Дебютный хет-трик в ворота Саудовской Аравии заложил основу его результативности, и тот турнир завершился с 5 голами. Еще столько же добавилось в 2006 году, а в 2010 году счетчик пополнился еще 4 раза. Решающим стал чемпионат 2014 года в Бразилии, символизма там было в избытке: отобрать рекорд у бразильца Роналдо на его родине и на его глазах. Клозе не был основным игроком у Лёва, но успел забить Гане в группе. Это было выравнивание перед бурей на "Минейране". Свой рекордный гол Клозе забил в ворота пятикратных чемпионов в разгроме 7:1 – именно так он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Интересно, что все 16 голов были забиты с игры и исключительно в пределах штрафной площадки.

В первом туре сразу 8 игроков забили как минимум дважды

В 24 матчах первого тура ЧМ-26 мы увидели хет-трик и 7 дублей. Несколько раз своё имя на табло зажгли Гарри Кейн, Эрлинг Холанд, Ясин Аяри, Фоларин Балогун, Кай Хаверц, Килиан Мбаппе и Элайджа Джаст. С началом нового тура в борьбу внезапно врвался и Джонатан Дэвид, который тремя точными ударами помог Канаде разгромить Катар. Ну и Месси, о котором отдельно.

Месси в одном ударе от рекорда. И ещё нескольких

ЧМ-26 аргентинец начинал в статусе лучшего бомбардира своей страны (13 голов). Но хет-трик в ворота Алжира обеспечил не только уверенную победу команды, но и резкий взлет футболиста в рейтинге. Каждый гол становился решающим: первый позволил обойти Мюллера, второй – встать на одну ступень с Роналдо, а третьим Месси сравнялся с легендарным Клозе.

К слову, удивительными выглядят достижения других рекордсменов в этом рейтинге. Например, француз Жюст Бонтен забил целых 13 голов на турнире – и все он положил в 1958 году всего за 6 матчей. Это рекорд Франции, с которым сейчас борется Мбаппе. Точно так же за один год залетел венгр Шандор Кошич – забил 11 мячей в 1954 году (за 5 матчей). На фоне этого Месси говорит, что речь идет об ощущениях, а не о рекордах.

Это честь – быть наравне с Клозе. Роналдо тоже там, но, думаю, это ничего не значит. Мбаппе тоже там – он оформил дубль. Это просто статистика и ничего больше. Хотя возможность соперничать со всеми ними и вызывает гордость, для меня это не имеет значения
- Лионель Месси, игрок сборной Аргентины по футболу
Месси забил 16 голов на чемпионатах мира по футболу.

Шоком стало то, что в том матче Месси побил ещё несколько рекордов. Для любителей цифр: Лионель сравнялся с тем же Клозе по количеству побед на ЧМ и вышел в абсолютные лидеры по количеству результативных действий – их 24 (16+8). Для футбольных гиков приведём больше деталей: у нападающего столько же ассистов, сколько у Марадоны (8), 6 голов из-за пределов штрафной (новый рекорд), создание моментов для партнёров (12, новый рекорд), 77 ключевых передач на Мундиале (новый рекорд) и 112 успешных попыток дриблинга (тоже новый рекорд). То есть, удачная игра Аргентины против Австрии и гол+ассист в ворота европейцев обеспечат ему ещё одно шоу фейерверков за один вечер.

Рекорд Клозе-Месси будет бит несколько раз?

Как мы уже говорили, на этом ЧМ возможно всё. У потенциального игрока-финалиста есть ещё один матч, чтобы отличиться – гол на каждой стадии позволит записать сразу 7 мячей в свой бомбардирский рейтинг. Хет-трик Месси состоялся в первый же день, дальше в группе – Австрия и Иордания, то есть побитие рекорда – это исключительно вопрос времени. Но Месси через несколько дней исполнится 39 лет, для него это на 99% последний "Мундиаль".

Случай Холланда уникален, потому что его норвежским рекордом станет всё, что форвард успеет забить в ближайший месяц. Нет уверенности, что в следующем году Норвегия соберет такую же сильную сборную и сможет вернуться на турнир, поэтому это его единственная (по крайней мере, до 2030 года) попытка войти в первую десятку лучших бомбардиров турнира – нужно к 2 голам добавить ещё 8.

Холанд в дебютном матче на чемпионате мира.

Не только Месси стремится к статусу иконы. Там, где он долгие годы шел к величию, рядом появился Мбаппе: французу 27, а он уже забил 14 голов на двух чемпионатах (за 15 матчей). Вероятность того, что уже в матче против Ирака нападающий может оформить очередной дубль и дотянуться до желанной цифры "16" – чрезвычайно высока. Интересно, кто из них первым станет лучшим на планете? В дальнейшем Килиан будет выступать снова и снова, а значит, мы станем свидетелями нового и недостижимого футбольного рекорда.

В борьбу включились также многие ключевые футболисты турнира, но шансы на то, что те же Гаверц и Кейн, а тем более Аяри, Балогун или Джаст смогут постоянно претендовать на голы, всё же невелики. Дублями за последние дни отличились ещё и Ларин и Мозамби, но это тоже скорее разовое явление. У них идёт борьба за звание главного бомбардира соревнований 2026 года. А вот на вечный рекорд претендуют лишь два футболиста. На этом ЧМ рекорд Клозе точно уйдет в историю, осталось узнать только, кому он будет принадлежать – Аргентине или Франции.

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