Еще 24 матча почти одновременно! Что посмотреть во 2-м туре чемпионата мира по футболу и как не заблудиться в этом калейдоскопе

Чемпионат мира набирает обороты – мы знаем расписание всех двенадцати групп и уже потрясены фаворитами. И хотя предыдущий тур только что завершился, следующий уже на носу! OBOZ.UA продолжает освещать для вас самые интересные матчи предстоящего второго тура ЧМ.

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Нидерланды - Швеция: один из немногих матчей с участием европейцев

Если после матчей Англии и Хорватии вы поняли, как соскучились по европейским играм, включайте этот матч – время очень удобное. Тем более что сине-желтые футболисты пользуются большим вниманием со стороны Украины, присоединяйтесь к флешмобу и болейте за скандинавов. Швеция максимально эффективно реализовала свои атаки с игры против Туниса и пропустила после стандартного положения. Нидерланды же показали первый суперматч этого ЧМ, когда в игре против Японии драматизм был на уровне лучших киностудий. Шведам эти 3 очка очень нужны, ведь так они точно выйдут в 1/16 и смогут отдохнуть вместе с японцами. В то время как для "оранжевых" с ван Дейком встает проблема выживания на Мундиале. По итогам первого тура, 20 июня мы ожидаем красивую и результативную игру с несколькими голами с обеих сторон.

Испания - Саудовская Аравия: снова потеря очков?

Матч с Кабо-Верде наложил серый отпечаток на Испанию: сыграв 0:0 против новичка турнира и полного аутсайдера встречи, команда не только устроила праздник для букмекеров, но и потеряла полпроцента к своей оценке на победу на ЧМ. Фурия Роха абсолютно доминировала по всем показателям: владение мячом, удары, точность передач, количество исполненных стандартов, десятки касаний в чужой штрафной и xG на 2 гола. Но куражный вратарь кабовердийцев превзошёл все эти статистические показатели, отражая каждый удар. Станет ли таким же вратарь "Аль-Авайс", который сдержал целый Уругвай? Похоже, Саудовская Аравия вдохновилась большим количеством топовых игроков на своей территории и, несмотря на едва ли не самую низкую стоимость состава на турнире (всего 40 миллионов евро), там решили, что пришло время проявить себя. По прогнозам всё понятно, но текущий ход событий на Мундиале показывает, что легко не будет никому. Испанцы снова будут доминировать, но удастся ли им одержать первую победу?

Уругвай - Кабо-Верде: будет ли вторая сенсация?

В этой же группе стоит посмотреть и второй матч, ведь именно группа Н оказалась самой интересной с точки зрения непредсказуемости. Уругвай в последний раз побеждал Узбекистан еще в октябре. При полном преимуществе (по отдельным показателям даже в несколько раз) латиноамериканцы не справились с саудитами – соперники грамотно закрылись и отражали каждую новую попытку. Отыгрываться пришлось на последних минутах, а Араухо повезло, что о нём забыли в ответственный голевой момент. Кабо-Верде только это и нужно: команда снова будет цепляться за оборону, но, воодушевленные успехом против главного фаворита, здесь они готовы забивать. Три очка будут важны для каждой из команд и в этой паре, и в другом матче, ведь победа позволит команде удержаться в пока что призрачном пути в плей-офф.

Аргентина - Австрия: золотой матч для Месси и компании

Бенефис Лионеля и целый ряд одновременных рекордов – матч Аргентины получился невероятным. Победа со счётом 3:0 над Алжиром показала, что сборная готова к защите титула, несмотря на то, что её не считают фаворитом. Доказать, что прогнозы суперкомпьютера ошибочны, можно будет уже в понедельник – дальше ждет Австрия. Европейская команда вчера одержала первую победу на ЧМ с 1990 года, у нее запредельный настрой. Не обманывайтесь тем, что победа была над аутсайдером Иорданией: новички турнира в этом году особенно упорно сражаются, и победа была действительно эмоциональной, особенно для Арнаутовича (Португалия уже тоже в курсе). Именно победа сегодня обеспечит Аргентине выход в следующий этап, столь же важно набрать максимальное количество очков и для австрийцев. Смотреть обязательно, это ещё один матч с удобным временем для просмотра в Украине.

Бельгия - Иран: на кону матч против США

Группа G стала ареной зеркальных матчей – у Ирану дважды пришлось отыгрываться против новозеландцев, а египтяне могли бы и обыграть Бельгию, если бы не автогол. И вот теперь два фаворита группы должны определить сильнейшего. Матч ночной, для Украины не очень удобно, но этот матч весь мир будет смотреть не столько ради футбола, сколько ради последствий. На фоне напряженности на Ближнем Востоке и возможного завтрашнего перемирия афтершоки никуда не делись. Внимание будет приковано к тому, что с второй строчки квартета G команды выходят на второе место группы D, где играют США. Особенно и объяснять не нужно, что будет, если именно Иран завершит групповой этап таким образом. Тем более что после ничьей с Новой Зеландией ближневосточная команда упустила возможность закрепиться в лидерах, и такой исход вполне возможен.