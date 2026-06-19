Убийца SofaScore. Зачем ФИФА запускает собственный рейтинг футболистов на ЧМ-2026 и при чем тут Венгер

В современном мире у нас очень много статистики. Многочисленные порталы позволяют увидеть тепловую карту, количество касаний и лучшую позицию для выступлений. А самые продвинутые, за отдельную плату, ещё и покажут вам, где именно игрок ускорялся и как дышал. ФИФА объявила, что у неё тоже будет такая статистика. Это чтобы отличаться от SofaScore и других? Что это за нововведение и действительно ли оно нужно для этого ЧМ? Рассказывает OBOZ.UA.

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"Рейтинг силы": первый взгляд

Новая система оценки футболистов, разработанная именно ФИФА, называется "Рейтинг силы" (FIFA Power Rankings). Сама организация заявляет, что цель – максимально объективное сравнение игроков и их эффективности, основанное на выступлениях во время чемпионата мира 2026 года. Система только вчера начала работать, поэтому объективного взгляда на неё пока нет. Но есть понимание того, как она устроена.

Оценивать будут только полевых игроков, и все они получат оценку от 0 до 10. Будут анализироваться три категории: атака, креативность и защита. Вратарям будут начисляться оценки за владение мячом и защиту ворот. Её запустили после завершения первого тура ЧМ. Правда, суперкомпьютер покажет нам только сотню лучших в каждой категории.

К разработке приложил руку сам Арсен Венгер

Алгоритмы для рейтинга разработала ФИФА, но пригласили и одного из самых известных и успешных тренеров в истории футбола – Арсена Венгера. Француз работает в организации уже 7 лет, занимается развитием мужского и женского футбола. Он создает программы развития талантов, помогает обучать тренеров и предлагает изменения в футбольных правилах (вспомните о тестировании нового офсайда – это его предложение). А также Венгер отвечает за технический анализ турниров, и именно здесь его навыки воплотились в целую программу рейтингов для чемпионата мира. Давайте разберемся, что наработал коуч.

На турнире 1248 футболистов. Как здесь найти сотню лучших?

Хорошая новость – реально данные появятся разве что о тысяче игроков, ведь чтобы попасть в рейтинг ФИФА, нужно сыграть не менее 20 минут. А учитывая, что не все команды ротируют футболистов, то реально в список смогут попасть 700-800 участников чемпионата мира. Обновленные цифры мы (фанаты и аналитики) будем видеть через 4 часа после каждого матча.

Чтобы стать лучшим, достаточно просто проявить себя в какой-нибудь игре. ФИФА сообщает, что игрока будут оценивать по сравнению со всеми остальными на поле в том же матче. Атакующие игроки должны совершать решающие действия впереди в самые важные моменты. Защищающиеся – реализовать себя в обороне так, чтобы это помогло всей команде. Проявлять креативность может любой, но главное, чтобы в итоге его видение и исполнение могли создать голевой момент. ФИФА заявляет, что метод измерения эффективности объективен и основан на ключевых показателях. Были выбраны только те, которые указывают на успешную эффективность в каждой категории. Вот некоторые из них:

Атака: попытки ударов по воротам, голы, ассисты, продвижение мяча;

Защита: отборы, перехваты, блоки ударов, выигранные дуэли, выносы с линии ворот;

Креативность: пасы на чужую половину поля, создание опасных моментов, открывание, вовлеченность в игру.

Сначала собирают информацию обо всем, что сделал игрок на поле, и сколько времени он провел на поле – это тоже влияет на результативность. Далее эти данные распределяются на время, когда команда владела мячом, и на время, когда она пыталась его отвоевать. Затем выступление разбивается по каждому из вышеуказанных показателей, и в итоге мы получаем окончательный рейтинг силы. Рассчитывать так быстро данные по каждому игроку не сможет никто, поэтому привлекли искусственный интеллект и специальные программы. Алгоритмы полностью автоматизированы, создаются в конце каждого матча и постоянно обновляются в течение турнира.

В топе рейтинга неожиданный ноунейм

Самый первый рейтинг появился после матча Узбекистан - Колумбия, последнего в дебютном туре. То, что Месси в топе – понятно и объективно: у него хет-трик в первой игре. Далее следуют Кейн, Холанд, Аяри, Балогун, Хаверц и Мбаппе, у каждого по дублю. Но нужно учитывать, что они уступили новозеландцу Элайдже Джасту. Если вы пропустили матч Новой Зеландии против Ирана, то не знаете, что у него тоже дубль. Вот так выглядит топ футболистов по атаке:

В защите в топе далеко не те футболисты, которых вы ожидали. Просто сейчас лучший и – т канадец Дерек Корнелиус (7.28 из 10), и это несмотря на то, что его команда сыграла с Боснией вничью. Это удивительно, ведь центральный защитник выступил не лучшим образом: у него 56% выигранных единоборств, катастрофа в воздухе и всего 4 выноса. Для этой категории ФИФА, возможно, следует прописать более тщательные правила оценки. На креативность следует обращать внимание после завершения группового этапа, ведь пока мы видим кураж вратаря Кабо-Верде и всей команды Конго. Кстати, в первую десятку не попал ни один из футболистов топ-команд чемпионата.

ФИФА очень хочет получить собственный рейтинг, на который все будут опираться и ссылаться. После одного тура этот подход невозможно оценить, ведь у нас вообще такой чемпионат получился, что мы все не воспринимаем это как реальность. Например, после целой серии триумфальных матчей для дебютантов. Станет ли эта система прорывной? Пока что она не выглядит на 100% объективной, но посмотрим.