'Реал' выигрывал у 'Барселоны' 2:0, но пропустил подряд 4 гола еще до перерыва. Видео

"Барселона" добыла волевую победу над "Реалом" в центральном матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу в Примере. Встреча в столице Каталонии завершилась со счетом 4:3.

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Первый тайм каталонского Класико выдался крайне насыщенным: команды забили шесть мячей, а "Барселона" ушла на перерыв с преимуществом в два гола – 4:2.

Матч начался с быстрой атаки гостей. Уже на 5-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти, а спустя девять минут отличился вновь – на этот раз с игры после передачи Винисиуса.

Таким образом 26-летний нападающий сборной Франции установил новый клубный рекорд по количеству голов в дебютном сезоне за "Реал". Киллиан забил 38 мячей в 53 матчах, а также отдал 5 результативных передач.

Он превзошёл достижение чилийца Ивана Саморано, который в сезоне 1992/93 отличился 37 раз за 45 игр. Таким образом, Мбаппе стал самым результативным новичком в истории мадридского клуба.

"Барселона" ответила точным ударом Эрика Гарсии с углового (19'), а затем за пять минут оформила полноценный камбэк: Ламин Ямаль сравнял счёт (32'), после чего Рафинья мощным ударом вывел каталонцев вперёд (34').

"Реал" пытался отыграться и даже заработал пенальти на 43-й минуте, но после просмотра VAR судья отменил своё решение. В концовке тайма Рафинья оформил дубль после передачи Феррана Торреса (45'), а уже в компенсированное время был отменён гол Мбаппе из-за офсайда.

Второй тайм начался с замен у "Реала" – на поле вышли Модрич и Диас. "Барселона" сразу попыталась перехватить инициативу: Ламин Ямаль несколько раз угрожал воротам Куртуа, но либо промахивался, либо вратарь действовал надёжно.

На 54-й минуте Иньиго Мартинес получил жёлтую карточку, а чуть позже арбитр зафиксировал офсайд у Ямаля после потенциального гола. На 70-й минуте "Реал" вышел вперёд: Винисиус Жуниор отдал точную передачу, и Килиан Мбаппе забил свой второй гол в матче – счёт стал 4:3.

"Барселона" провела серию замен и усилила давление, но Рафинья и Лопес не реализовали свои моменты.

В концовке случился спорный эпизод в штрафной "Реала" – мяч, похоже, попал в руку защитника, но после просмотра VAR судья пенальти не назначил.

На шестой добавленной минуте "Барса" забила пятый гол, но судья его отменил из-за игры рукой.

После этой победы каталонцы набирают 82 очка и за три тура до окончания чемпионата продолжают лидировать в турнирной таблице. "Реал" с 75 пунктами второй.

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