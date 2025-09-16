ПСЖ поразило, что сделал Забарный в матче. Видео собрало 1.5 млн просмотров за сутки

Украинский защитник Илья Забарный отметился ярким эпизодом в матче ПСЖ против "Ланса" (2:0), когда сумел спасти команду от верного гола. Это настолько впечатлило парижский клуб, что они у себя в TikTok посвятили этому моменту отдельный ролик, который за сутки собрал 1.5 просмотров.

После углового у ворот соперника 23-летний футболист сборной Украины оказался далеко от своих ворот, но успел стремительно вернуться в оборону и перехватить опасный прострел, который замыкали сразу два игрока хозяев.

Забарный подставил ногу в последний момент, после чего мяч улетел на угловой.

Напомним, что Забарный, за которого французский ПСЖ заплатил 67 млн евро, запретил болельщикам комментировать снимки в социальной сети Instagram. После неудачного старта "сине-желтых" в отборочном турнире ЧМ-2026 на игроков обрушился шквал критики, что и вынудило защитника пойти на такой радикальный шаг.

Забарный закрыл комментарии в соцсети на фоне негативных постов, призывов к бойкоту сборной и отставке главного тренера Сергея Реброва, который ранее также ограничил доступ к своей странице в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа Илья Забарный подписал контракт с французским клубом сроком на пять лет – до июля 2023 года, и стал первым представителем нашей страны в столичной команде.

