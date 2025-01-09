'Прямо сейчас'. В сети обсуждают бой Усик – Поветкин: что происходит

Поклонники бокса продолжают восхищаться доминацией объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (23-0, 14 КО) после его двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Любители спорта пока не знают, с кем украинец проведет свой следующий поединок, а поэтому сравнивают его с боксерами прошлого в их лучшей форме.

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В частности, на популярном форуме Boxing Forum 24 один из пользователей предложил другим фанатам бокса предположить победителя в противостоянии Усика и россиянина Александра Поветкина. Ответы на этот вопрос показали, что болельщики не сомневаются в победе украинца.

"Усик на голову выше Поветкина прямо сейчас", "Усик победит Поветкина, так же как он победил бы таких парней, как Пулев, Такам и целое поколение претендентов", "Усик уверенно побеждает, даже если Поветкин был бы в лучшей форме", "Определенно Усик. Единогласным решением. Усик – это другой уровень", "Ничего бы не вышло. Поветкин слишком ограничен, чтобы доставить проблемы Усику, больше чем в паре раундов. Чистый разгром", "Поветкин – стилистически сложный соперник для Усика. Отличный бой", – пишут в комментариях.

Накануне появилась информация о неожиданном сопернике Усика в тяжелом весе. При этом украинцу уже бросил вызов обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа.

Британец рассчитывает на реванш с нашим соотечественником после поражения в августе-2023. Тогда Александр победил соперника техническим нокаутом в девятом раунде, а лондонец отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усик может отказаться от одного из чемпионских поясов ради возвращения на ринг легендарного Владимира Кличко (64-5-0-1, 54 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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