'Ты нас убила!' Тренер России жаловался на украинок после полуфинала Евро, а наша сборная, несмотря на внутренний конфликт, выиграла исторический титул

Этим летом исполнилось ровно 30 лет, как женская сборная Украины по баскетболу сенсационно выиграла чемпионат Европы, который проходил в чешском Брно. Несмотря на конфликт перед турниром, поражение на старте и травму в финале, "сине-желтые" переписали историю. И больше ни в одном игровом командном виде спорта этот успех нам повторить пока что не удалось.

Для украинок это был первый независимый Евробаскет, поэтому многие не знали, чего от них ждать. Однако это не помешало тренерам некоторых других сборных, в том числе и наставнику Чехии Мирославу Вондрачке, отвечая на вопрос о фаворитах турнира, назвать именно нашу сборную.

В "сине-желтых" тогда сияли две олимпийские чемпионки 1992 года в составе команды СНГ – Марина Ткаченко и Елена Жирко. Хотя из-за конфликта с главным тренером команды Владимиром Рыжовым Жирко едва не осталась дома. Ведь к старым обидам как раз за неделю до отъезда на Евробаскет добавилась новая.

"Тренер при всех бестактно высказался в отношении меня, и я, обидевшись, решила, что дальше работать с ним не буду. Ушла в отпуск. А вечером накануне отъезда в Брно ко мне домой пришла делегация из федерации. При этом главного виновника конфликта не было. Был долгий разговор, уговоры. В конце концов, надавили на патриотизм – мол, ты едешь играть не за Рыжова, а за Украину – и это взяло верх", – вспоминала Елена.

"Правда, потом из-за этого мы поссорились с мужем, который был против моего участия в Евро, когда меня так унизили и оскорбили. Едва до развода дело не дошло. Но, слава Богу, все прошло и закончилось хорошо. К тому же, я получила приз MVP и вошла в символическую пятерку чемпионата. Эти годы были для меня лучшими", – отмечала игрок.

По мнению экспертов, несколько уменьшило потенциал нашей команды отсутствие центровой Дианы Садовниковой, которая так и не доехала до из Австралии. Однако дебютантки Евробаскетов оказались не робкими.

Не удручило украинских баскетболисток даже поражение в первом матче чемпионата от Хорватии, когда наши игроки вели после перерыва 39:28, но уступили лишь одним баллом – 68:69. Жирко тогда села с 5 фолами, последний из которых еще и стал техническим, а Людмила Назаренко в решающий момент не забила штрафной.

"Первую игру на чемпионате Европы мы проиграли Хорватии, считаю, случайно. Вели +18 очков. Но у нас была традиция – все первые матчи проигрывали, даже в отборах. А после этого команда становилась, слава Богу, пластилиновой. И из них лепи – что хочешь. Так случайно случилось, что девушки рано поверили в свой успех, еще и судейство не совсем объективное добавилось. ", – вспоминал потом Рыжов.

Для многих стал тяжелым испытанием поединок четвертого дня турнира со Словакией, ведь матч поставили на 9 утра. "А для меня играть в такое время – просто катастрофа, я еще фактически сплю. Поэтому это было на руку словацкой сборной", – шутила потом Жирко.

Но, несмотря на столь раннее время и сопротивление соперниц, украинки победили в два очка – 61:59, тем самым сделав весомую заявку на участие в "плей-офф". А вот тренер наших баскетболисток Владимир Рыжов после Словакии был доволен далеко не всем и несколько "прошелся" по лидерам сборной, хотя Ткаченко в том поединке набрала 24 очка.

"Я считаю, что мы не уступаем другим участникам в тактической подготовке, за исключением того, что плохо пока играем без мяча. Из-за отсутствия на подготовительном турнире во Франции Марины Ткаченко и неявки на последние тренировки Елены Жирко этим игрокам здесь приходится труднее других, ведь они – лидеры и во многом определяют действия команды", – отметил Рыжов.

"У нас низкий процент реализации штрафных и средних бросков, мало используются атаки через шестиметровую линию. Это огромный потенциал, и я считаю, что мы еще сумеем его использовать", – добавил наставник.

В итоге матчи с Хорватией и Словакией оказались для Украины самыми тяжелыми на групповом этапе. Молдову "сине-желтые" победили уже увереннее – 68:61, как и Румынию – 71:61, а Испании и Венгрии вообще учинили погром – 73:54 и 75:55 соответственно, что позволило команде Рыжова выйти в плей-офф с первого места. А испанки, на минуточку, были на тот момент действующими чемпионками Европы!

И после групповой стадии уже никто не смог остановить этот украинский локомотив, который набрал бешеный ход. Хотя четвертьфинал с Литвой получился крайне тяжелым. Соперницы в последний момент вырвались в решающую стадию, поэтому играли без чрезмерного давления – смело и даже где-то дерзко. Но два броска Ткаченко в конце матча расставили все точки над "і" – 76:72 в пользу украинок.

В полуфинале наших девушек ждала сборная России, которой они трижды уступали в подготовительный период. Поэтому именно представительницам РФ отдавали небольшое преимущество. Однако "сине-желтые" выдали настолько мощный старт, что соперницы просто растерялись. И не смогли переломить ход этого настоящего поединка – 69:64, чем разозлили своего тренера.

"Да, мои подопечные заметно испугались. Иначе чем еще можно объяснить тот факт, что четыре мощные центровые не смогли справиться с одной Назаренко!", – не скрывал своего разочарования на послематчевой пресс-конференции наставник россиянок Игорь Грудин.

"С ними противостояние всегда было бешеным. Все товарищеские матчи мы им проигрывали, а все официальные наоборот выигрывали. Что еще было сложно: их тренер – грузин, работал во Франции. И вдруг, на игру с Россией назначают арбитром француза. К тому времени сборная Франции, проиграв все матчи, уже давно уехала домой. Откуда он взялся, и сегодня понять не могу", – рассказывал позже Рыжов.

"Мы вели очков 15–16. И за две минуты у нас получили по пять фолов Жирко и Назаренко. Это как в футболе остаться без вратаря и лучшего защитника. Потом уже начали проигрывать 15–16 очков. Но мы знали, что их победим. Уверенность была абсолютная", – отмечал наш тренер.

"Очень тяжелый получился полуфинал с Россией, но концовку встречи где-то вытащила я. Была маленькая разница в счете, и я загрузила Довгалюк дальними передачами, а потом сама перехватила мяч и забила. После игры ко мне подошел тренер сборной России Игорь Грудин, с которым я работала во времена СССР, и говорит: "Лена, что ты сделала?". Я стою удивленная, ведь только что выиграла, а он меня упрекает. "Ты же нас убила", – сказал он. Но ведь я играла не за Россию. И тогда он поздравил, но, мол, лучше бы нам ты помогла", – вспоминала Елена Вергун.

Финал против итальянок стал настоящим триумфом Украины, которые выключили заднюю линию соперниц, Жирко и Ткаченко буквально разрывали чужую оборону, что во многом определило конечный результат. Италию на плаву держала преимущественно Катарина Поллини, набравшая 27 очков, но ее усилий для победы было мало. 77:66 – и Украина создала настоящую сенсацию Евробаскета.

Елена Жирко в финале принесла сборной Украины 28 очков и была признана самым ценным игроком (MVP) чемпионата. "По сути это была динамовская команда. У нас была сыгранность, взаимопонимание, замечательный тренер", – потом анализировала тот невероятный успех Елена.

К сожалению, досрочно закончился финал для Вергун, которую с паркета выносили на руках: "Разрыв крестообразной – это операция, восстановление и неизвестно, как все будет впоследствии. Все радуются, прыгают, а ты не можешь встать. Жаль, что не смогла сыграть финал и помочь команде, хотя до матча с Италией я все время была с девочками – хромая, прыгая на одной ноге".

На этом чемпионате Ткаченко заняла пятое место среди самых результативных игроков турнира, набирая по 17,3 очка за поединок, а Жирко стала шестой по этому показателю – 17,2 балла. Также Марина оказалась четвертой по подборам – 6,6 за игру, а за ней расположилась еще одна украинка Назаренко – 6,4.

К сожалению, в Украине такой прорыв не оценили. Никаких тебе пышных встреч или праздничных приемов. И премии были довольно скромные, как для чемпионок Европы, которые прошли такой сложных путь.

"Когда меня встречали, то все говорили – ты теперь миллионер. Да, 400 долларов. Так никто и не поверил. Девушкам больше дали. По 800. То есть, по тысяче долларов, но потом вычислили налоги. А тренеру дали 400. Я потом бегал по спонсорам, искал ресурс, чтобы хоть как-то девушек отблагодарить", – вспоминал Рыжов.

А через год тот же звездный тандем Ткаченко-Жирко едва не привел Украину к медалям на Олимпиаде-1996 в Атланте. В матче за "бронзу" команда Владимира Рыжова в борьбе уступила Австралии (66:56), которую до этого обыграла на групповом этапе. И многие специалисты вспоминали, что судьи того матча немного, но помогали хозяйкам следующих Игр в Сиднее.

Победный состав Евробаскета-1995: Руслана Кириченко, Виктория Буренок, Елена Жирко, Елена Оберемко, Елена Свиридова, Марина Ткаченко, Виктория Навроцкая, Оксана Довгалюк, Елена Матвеева, Наталья Сильянова, Ольга Шляхова и Людмила Назаренко. Тренеры: Владимир Рыжов и Владимир Ковьянов.

