OBOZ.UA продолжает вам рассказывать о ведущих украинских футболистах разных поколений.

Андрей Биба – заслуженный мастер спорта. Болельщики "Динамо" со стажем многое знают о своем кумире. Молодое поколение динамовских фанов, а их много среди наших читателей, узнают много интересного – они его игры не видели.

Визитная футбольная карточка знаменитого полусреднего нападающего/полузащитника. Родился 10 августа 1937 года. В чемпионатах СССР провел 246 матчей и забил 69 мячей. Чемпион страны 1961, 1966, 1967 гг. Серебряный призер 1960 и 1965 гг. Обладатель Кубка СССР 1964 и 1966 гг. За "Динамо" Биба играл 11 лет. Капитан "Динамо" в 1965-1967 гг. Лучший футболист страны 1966 года – первый среди динамовцев. В список "33 лучших" входил четыре раза. В Кубке обладателей Кубков сыграл 5 матчей и забил 4 мяча. Автор первого советского гола в еврокубковых турнирах – с "Колрейном" в Северной Ирландии в 1965 году. Участник отборочных матчей Олимпиады-1964.

Втайне от папы

Коренной киевлянин. Азы футбола познавал в детской команде "Искра". Долго Андрюша скрывал от родителей свое увлечение этой игрой. Отец, узнав, что сын увлекся футболом, не очень был этому рад. Но как-то познакомился с папой Олега Базилевича, который также занимался в "Искре", вместе ходили на матчи этой команды.

Способных игроков со временем пригласили в Республиканскую футбольную школу молодежи. Ее выпускники – Андрей Биба, Олег Базилевич, Валерий Лобановский, Валентин Трояновский, Сергей Богачик, Анатолий Крощенко, Владимир Ануфриенко – в разные годы были приглашены в "Динамо".

В 1957 году Биба стал игроком динамовского клуба. В 1960 году к Андрею пришел первый успех – "Динамо" выиграло серебряные медали чемпионата. 17 матчей провел в том сезоне в составе киевлян Биба и забил 9 мячей.

Первое "золото" "Динамо"

Более 50 лет знаком с Бибой. Много о нем писал, работая в газетах "Вечерний Киев", "Весь спорт", "Киевские ведомости", на украинском телевидении и радио, приглашал его в студии. Много вопросов задавал, получал всегда на них откровенные ответы. Вот один из вопросов.

- Ты сыграл много матчей. Какой из них самый памятный?

- Самый памятный не только для меня, но и для всех поклонников футбола Украины, - это матч 17 октября 1961 года в Киеве с харьковским "Авангардом" (0:0). Сразу же после финального свистка диктор по стадиону объявил. "Московское "Торпедо" потеряло очки в матче с "Пахтакором". Поздравляем "Динамо" с досрочной победой в чемпионате!". Наша команда прервала 25-летнюю гегемонию в чемпионате московских клубов. Что творилось в душе у каждого из нас и болельщиков на трибунах – передать сложно.

Назову всех своих партнеров по команде "Динамо" образца 1961 года. Кто-то сыграл больше матчей чемпионата, кто-то – меньше, но все мечтали о победе в чемпионате и сражались за нее: Макаров, Серебряников, Лобановский, Кольцов, Сабо, Базилевич, Каневский, Сучков, Щегольков, Войнов, Трояновский, Каштанов, Зайцев, Турянчик, Клюев, Сорокин, Веригин, Ерохин, Пестриков, Ануфриенко. Я провел 17 игр, забил 5 мячей. Осенью нас премировали поездкой в Англию. На родине футбола мы провели 3 матча.

Привел нас к тому незабываемому успеху главный тренер Вячеслав Соловьев, помогали ему Виктор Терентьев и Михаил Коман.

Вот таким был ответ Андрея на мой вопрос, заданный много лет тому назад.

Завершив блестящую карьеру в "Динамо", Биба по сезону провел, выступая в "Днепре" и черниговской "Десне". Тренировал много клубов: "Таврию", "Днепр", "Спартак" (Житомир), "Уголек" (Горловка), "Нефтяник" (Ахтырка). Заслуженный тренер Украины, был президентом клуба "Кожаный мяч".

Работая селекционером в ФК "Динамо" Киев, Андрей Андреевич открыл для столичного клуба украинского футбола Виктора Колотова, Леонида Буряка, Стефана Решко, Анатолия Демьяненко, Максима Шацких, Михаила Фоменко. Именно он их привел в родной клуб.

Еще многое могу рассказать о Бибоне, как любя Андрея называли киевские болельщики, игрока уравновешенного, с широким диапазоном действий, тонко чувствующим игру, точным пасом, организатором атак, душой команды "Динамо". 10 августа легенда отпраздновал свой 88-й день рождения. С чем мы его и поздравляем!