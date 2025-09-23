Появился официальный комментарий про 'массовую смену' гражданства спортсменов из Украины

Федерация дзюдо Украины дала официальный комментарий по поводу перехода ряда ведущих атлетов под флаги других стран. Поводом стала новость о смене спортивного гражданства 21-летней Елизаветы Литвиненко, бронзовой призерки чемпионата мира-2022 и чемпионки Европы среди молодежи, которая теперь будет выступать за Объединённые Арабские Эмираты.

В интервью Суспільне Спорт представители федерации сообщили, что еще в июле спортсменка уведомила их о решении переехать за границу вместе с семьёй и выступать за другую страну. После этого в адрес ФДУ поступил официальный запрос от ОАЭ.

"Она уже может представлять новую сборную, карантин не предусмотрен. В рамках договоренностей федерация дзюдо ОАЭ гарантирует бесплатное участие 10 украинских спортсменов в турнире Grand Slam в Абу-Даби в 2026–2028 годах", — говорится в комментарии.

Литвиненко стала уже четвертой украинской дзюдоисткой, сменившей гражданство за последнее время. Ранее аналогичный шаг сделали Илария и Игор Цурканы, которые теперь представляют Словению, а также Алексей Болдырев, выступающий за Польшу. В федерации подчеркнули, что эти спортсмены давно живут за пределами Украины и с начала полномасштабной войны фактически не участвовали в национальных турнирах.

В то же время ФДУ признала, что бойкот международных стартов, где присутствуют россияне и белорусы под государственной символикой, повлиял на ситуацию. Напомним, с июля 2023 года действует приказ Министерства молодежи и спорта Украины, запрещающий участие в подобных соревнованиях. Из-за этого украинская команда уже пропустила два чемпионата мира, что ограничило возможности для развития спортсменов.

Тем не менее в федерации отметили: говорить о "массовом исходе" некорректно. "Речь идёт о тех атлетах, которые давно обосновались за рубежом и окончательно решили строить карьеру вне Украины. Что касается действующих членов национальной команды, информации о новых переходах у ФДУ нет", — подчеркнули в организации.

