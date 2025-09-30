Потенциальный финал и матчи украинцев: что смотреть во 2-м туре Лиги чемпионов

Сегодня стартует 2-й раунд Этапа Лиги в Лиге чемпионов. Каждый тур теперь будет проходить за 2 дня и выбрать нужный и интересный матч стало еще сложнее. OBOZ.UA делает это за вас - держите анонс 6 громких противостояний этой недели в ЛЧ. Здесь украинцы, потенциальные финалы и чудаки из первого тура.

"Челси" - "Бенфика": особенная игра для Особенного и особенных

Позиции в чемпионате: 8 место АПЛ - 3 место Лиги Португалии

Очные встречи: 2 (2-0-0)

Последняя игра: 2:1, четвертьфинал 11/12

"Челси" подходит к игре с большими кадровыми проблемами: под вопросом Кайседо, Сантос и Педру, тогда как травмированы Палмер, Адарабиойо, Колвилл, Дилеп и еще целый состав. Мареске не поможет даже его схема с полусотней игроков в заявке. Для "Бенфики" это возможность отомстить за Клубный ЧМ, когда орлы пропустили аж 4 мяча (хотя на территории Лиги чемпионов команды не виделись почти 13 лет). Ну, или показать, что выводы сделаны. Хотя матч против "Карабаха" продемонстрировал, как команда ничему не училась в обороне - и пришлось избавиться от наставника Бруну Лаже. Спасать перспективный проект по-португальски пришел Моуриньо: иронично, что его первый важный матч будет против одного из собственных тренерских успехов. Учитывая Примейру, украинцы Судаков и Трубин остаются основным выбором для коуча, поэтому мы увидим их со старта. Команды объединяет и статус лузеров: обе проиграли начало группы ЛЧ. Следовательно, для нас эта игра будет еще более принципиальной и интересной.

"Барселона" - "ПСЖ": репетиция финала ЛЧ для Забарного

Позиции в чемпионате: 1 место Ла Лиги - 1 место Лиги 1

Очные встречи: 14 (5-4-5)

Последняя игра: 1:4, четвертьфинал 23/24

У этой пары одна из самых продолжительных историй встреч - и какая же красивая! Только в ЛЧ у них 14 игр и по 5 побед, каждый раз есть немало забитых голов и обязательно отмечаются обе команды. Только по разу было, когда парижане или каталонцы не пропустили, но это уже давно и неправда. "ПСЖ" везет в Барселоне (4:1 последние два раза), тогда как у испанцев продолжается 8-матчевая беспроигрышная серия. Будет очень интересно проверить кадровые решения обоих тренеров: у Флика нет Куэнки, Лопеса, Гави, Гарсии и Рафиньи плюс под вопросом Бальде; в свою очередь Энрике не рассчитывает на лучшего в мире Дембеле, Дуэ и Маркиньоса, еще могут не выйти Руис, Невеш, Кварацхелия и Витинья. Кажется, что без главного центрбека, стартовый выход Забарного завтра гарантирован. И это еще один повод выбрать в среду именно этот матч.

"Вильярреал" - "Ювентус": старые обиды Старой Сеньоры

Позиции в чемпионате: 3 место Ла Лиги - 4 место Серии А

Очные встречи: 2 (1-1-0)

Последняя игра: 3:0, плей-офф 21/22

История встреч небольшая и преимущество на стороне "Вильярреала", последний раз они играли 3 года назад. С тех пор у испанцев остались Морено и Парехо, а у "Юве" - Ругани, Локателли и серб Влахович, основа атакующего потенциала туринцев. Но вот статистика говорит, что хозяева против итальянцев прекрасно играют дома, тогда как у гостей в последних 12 матчах группового этапа только три победы. Почему выбрать именно этот матч? Потому что кто знает, что сделает "Ювентус", его защита ненадежна и может быть еще раз 4:4. Кстати, тот триллер с "Боруссией" стал одним из самых результативных в истории элитного турнира. В свою очередь субмарина держится в топе Ла Лиги, но в ЛЧ еще на дне и не подает признаков подъема.

"Пафос" - "Бавария": здесь без пафоса?

Позиции в чемпионате: 4 место Лиги Кипра - 1 место Бундеслиги

Очные встречи: первая встреча в ЛЧ

Встреча, обещающая много голов и предсказуемый результат. Или нет? УЕФА приводит данные, что "Пафос" проиграл лишь 1 из последних 13 матчей в Европе, а в этом сезоне в еврокубках уже 7 игр держится без поражений. С другой стороны, хозяева потеряли Бруну, для них это ощутимый пробел. А их вратаря ждет испытание заряженным бомбардиром Кейном. Тем более в 6 матчах против команд с этого острова "Бавария" только выигрывала, забила 31 гол и только дважды пропустила. Немцы еще и в 36 раз дороже, у них больше сборников, интереснее история выступлений и вообще - это же немцы! К слову, Кипр в рейтинге УЕФА далеко от Украины... далеко сверху. Тогда как наша ассоциация 28-я, киприоты аж 17-е, еще и сохраняют 3 команды в разных соревнованиях. И общая ситуация плохая: украинскому положению мешает каждый европейский турнир.

"Галатасарай" - "Ливерпуль": ещё одна поздняя победа?

Позиции в чемпионате: 1 место турецкой Суперлиги - 1 место АПЛ

Очные встречи: 4 (1-2-1)

Последняя игра: 3:2, групповой этап 06/07

Мы не могли оставить без внимания самого кризисного гранда ЛЧ: несмотря на статус фаворита и много побед, в последнее время "Ливерпуль" выигрывает с валидолом в добавленное время. Прошлый тур Лиги чемпионов показал интересную тенденцию: команда, которая ведет в 2 мяча, обязательно пропустит и восстановит интригу до конца игры. Именно так произошло с мерсисайдцами против "Атлетико". Учтите еще факт угрозы владениям Алиссона: нападающему турок Осимхену остался только один гол, чтобы стать первым нигерийским игроком с десятком мячей в ЛЧ. Цифры говорят, что "Галатасарай" проиграл лишь 1 из последних 18 домашних матчей против английских команд (атмосфера стадиона изрядно помогает), однако и Салах ждет только дубль, чтобы перейти через 50 мячей в Лиге чемпионов. У обеих команд идеальная кадровая ситуация: нет игроков под вопросом и нет травмированных, а лидеры находятся в праймовой форме. Здесь страсти начнутся задолго до матча и продлятся до последней минуты игры.

"Атлетико" - "Айнтрахт": одним восстанавливать репутацию, другим снова выигрывать

Позиции в чемпионате: 5 место Ла Лиги - 4 место Бундеслиги

Очные встречи: первая встреча в ЛЧ

В условиях почти предсказуемых результатов других игр, предлагаем вам обратить внимание на противостояние "Атлетико" с "Айнтрахтом". На уровне ЛЧ команды никогда не пересекались, но между собой играли в плей-офф Кубка обладателей кубков 1976-го года - матрасники тогда проиграли оба матча. У хозяев вернулся Альварес и перфомансом против "Реала" намекнул на мощную форму; у гостей Буркгардт 2 недели назад сделал 2+1. То есть голов точно будет много. Обратите внимание, что мадридцы не проигрывают немецким клубам с 1996-го и могут оформить 200 гол в основной сетке Лиги чемпионов. Тогда как и "Айнтрахт" проиграл лишь 2 из 11 предыдущих матчей в еврокубках против испанцев и не так давно сражался за Суперкубок УЕФА, выиграв Лигу Европы. Безусловно, немцы хотят закреплять положение в верхушке таблицы. У Матрасников тоже есть задача - восстановить репутацию после "Ливерпуля".