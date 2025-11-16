Они уничтожили Реброва. Украина не готова к решающей битве с Исландией в отборе ЧМ-2026: главные причины

Чемпионат мира находится в двух шагах от сборной Украины. Последний - это раунд плей-офф в следующем марте. Но перед этим надо сделать еще один - выиграть Исландию и забрать вторую строчку таблицы. Что сделали желто-синие, чтобы реально претендовать на это место? Достойны ли мы быть на ЧМ-26 и кем этот результат добывать? OBOZ.UA рассказывает о главном и решающем матче отбора, который будет определять нашу судьбу для попадания на мундиаль.

Сегодня можем вообще вылететь. Опять

Украина имеет три варианта итога для этого матча, но устроит нас только один - победа. У нас по 7 очков, но по голам фантастическое преимущество на стороне соперников: +4 против -3 у нас. "Желто-синим" стало больно в игре против Франции, поэтому ничья не позволит обойти скандинавов. Ну и что говорить о поражении, которое только увеличит отрыв Исландии. ИИ, например, тоже пытался прогнозировать итог этого матча. Интересно, насколько его традиция симпатизировать собеседнику реально соответствует положению дел.

Какая остается заявка?

Вратари: Евгений Волынец, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык

Защитники: Илья Забарный, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Тарас Михавко

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алексей Гуцуляк, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Александр Зубков

Нападающие: Владислав Ванат, Роман Яремчук

Эксперименты Реброва уничтожили его. Но и дали шанс на перерождение

Сам Ребров отметил, что полурезерв в игре против Франции - это возможность ротировать состав. Тренер вчера на пресс-конференции заявлял, что Украина действительно трудно играет вторые матчи именно из-за логистики и большой потребности много ездить. Не задействованными в четверг остались Миколенко, Бондарь, Калюжный, Судаков, Конопля, Волынец и Ризнык. Однако двое последних - голкиперы и вряд ли выйдут на поле, а Судаков вообще вылетел. Игрок "Бенфики" сломался, как оказалось, еще в лагере "орлов". Поэтому просто так приехал в Париж и отправился обратно лечиться.

Да что это значит? Что главный левый защитник с видением поля свеж. Отдохнули и основные для Реброва защитники из "Шахтера". Также восстановлен харьковский центровой, который уже расписывался пушкой в воротах Исландии. Волошин и Цыганков отыграли не так много минут; больше смотрели, как Трубин доставал мячи из сетки, поэтому на варшавскую игру они свежи на 90%. Неплохо показал себя и Михавко: несмотря на привезенный пенальти, не стал основной причиной разгрома, поэтому имеет шанс на старт и сегодня. Ну и самое главное: вообще не играли Матвиенко и Малиновский, а феномен Руслана в сборной - ключевой для отбора, его в Рейкьявике боятся.

Кто лучше готов?

Полярным получился матч против Франции. В первые 45 минут нас подзарядили на реальную борьбу и качественный отечественный "Богдан" у владений Трубина. Поэтому после перерыва никто не надеялся, что этот автобус поедет куда-то за пределы стадиона и вместо него будет проходной забор из ломких веток. Словом, подопечные Дешама изрядно так ударили по моральной составляющей и игроков, и фанатов.

Ждать сегодня в Польше новые 5:3 будет с одной стороны логично, а с другой - наивно. Команды вроде должны показать открытый футбол, но тот, кто откроется первым, тот первым и напускает целую кучу. Тем более, Украина и Исландия выровнялись по большинству показателей: бьем более 10 раз за игру (да-да, статистика неумолима, несмотря на ноль с французами), одинаковое количество фолов, с незначительным преимуществом скандинавы сильнее во владении и передачах. В целом в Исландии все заряжены на позитив. Легкая и методично добытая победа над Азербайджаном вывела их на 2 место группы, откуда можно уверенно смотреть на Украину. Мы увидели, что месяц назад в их ворота залетало все, что летело. Да и в наши тоже! В этом и проблема: надо выложиться на полную, если мы хотим на мундиаль. Потому что наш соперник точно это сделает, даже не при домашних трибунах. Их тренер вообще ждет драматическую встречу с борьбой на 90 минут:

Да, мы пропустили пять голов, но могу сказать, что это был один из лучших матчей сборной Исландии. Я вижу, что с каждым международным окном мы прибавляем. Я доволен своей командой. Уверен, вы увидите очень серьезный и качественный поединок - Арнар Гюннлейгссон, тренер сборной Исландии

Рецепт прост: скорость и дальние удары. Как идеально ложились мячи на ногу в Рейкьявике - это фантастика, которой мы не видели от команды Реброва на протяжении всего отбора, да и даже на Евро или в Лиге наций таких моментов будет один на несколько игр. А здесь за 90 минут издали пробили куча футболистов. Украине надо не забывать о флангах, быстрое продвижение по ним с передачей в центр так же превращается в гол. Тренер и фанаты требуют от футболистов агрессии и характера. Таких же, какие были в Париже, в обороне против Франции. И единственный нюанс: у чужих ворот. Иначе нам не следует выходить на Мундиаль, такие бесхарактерные команды не желают видеть на празднике футбола:

Неожиданные решения — это то, что ребята делают на поле. Тогда мы шли вперед, потому что хотели выиграть. Нас не устраивала ничья. В воскресенье — то же самое. Если мы первыми забьем, это не значит, что должны отходить назад. На первый план выйдет характер. Игроки должны быть бойцами - Сергей Ребров, тренер сборной Украины

Какие расклады?

Представим, что мы выиграли. Что дальше? Уже 20-го ноября будет жеребьевка плей-офф квалификации на ЧМ. На тот момент будут известны 42 участника турнира. Еще шестерых узнаем следующей весной. Самый интересный будет мировой плей-офф: там сразу 6 сборных поспорят за всего две путевки.

У Украины, если мы попадем дальше со второй строчки, будет компания из 12 команд, которые так же в каждой еврогруппе провалили борьбу за лидерство, но удержали номинальное серебро. И вот там весной будет уже знакомый нам формат плей-офф: к 12 командам добавляют еще 4 лучшие по итогам Лиги наций (если они не попали на ЧМ напрямую). Они все играют мини-турниры, 4 победителя едут в США.

Когда и где смотреть матч?

Игра пройдет в Варшаве. Начало поединка Украины с Исландией сегодня, 16-го ноября, в 19:00 по Киеву. Его ключевая особенность - впервые за время полномасштабной войны комментаторы (Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко) будут работать непосредственно с арены в столице Польши. Игру покажет MEGOGO, а бесплатно решающий матч можно смотреть на телеканале MEGOGO СПОРТ через Т2 и кабель.