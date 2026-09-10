Португальский футболист забил фантастический спасительный гол ударом со своей половины поля на последней секунде в Лиге чемпионов U19. Видео

Юношеская команда лиссабонского "Спортинга" ушла от поражения в домашнем матче Юношеской лиги УЕФА против "Галатасарая". Ничью португальцам принес невероятный гол на восьмой компенсированной минуте после удара почти через все поле.

Видео дня

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:2, хотя еще в дополнительное время турецкий клуб вел 2:0 и был близок к победе.

Перелом в игре начался после того, как на 74-й минуте "Галатасарай" остался в меньшинстве. На 90+4-й минуте Сандро Феррейра сократил отставание хозяев до одного мяча.

Развязка наступила на 90+8-й минуте. Защитник "Спортинга" Диего Коши выполнил длинную передачу со своей половины поля, а голкипер гостей Арда Йылмаз неудачно сыграл на выходе.

Болельщики в соцсетях не оставили без внимания ляп 18-летнего вратаря "Галатасарая", однако многие отмечали , что до рокового момента он провел сильный матч и неоднократно выручал свою команду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!