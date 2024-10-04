Ползал по рингу: боксера из РФ нокаутировали в чемпионском бою. Отреагировал даже Усик

Казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) добыл эффектную победу над уроженцем Сант-Петербурга, который выступает под флагом Новой Зеландии, Андреем Михайловичем (21-1, 13 КО). Триумфатор защитил чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF) в среднем весе.

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Алимханулы полностью владел преимуществом в поединке. С первых раундов он занял центр ринга, а уже во второй трехминутке отправил соперника в нокдаун. Михайловича спас гонг, так как рефери начал отсчет уже после окончания времени, позволив уроженцу РФ продолжить поединок.

К середине боя оба боксера устали, но казахстанец был намного быстрее. В итоге в концовке девятого раунда Алимханулы провел несколько серий и заставил Михайловича снова упасть. Тот попытался подняться, но начал просто ползать по рингу, заставив рефери зафиксировать технический нокаут.

Украинский суперчемпион Александр Усик (22-0, 14 КО) отреагировал на победу Жанибека. Он оперативно связался с казахстанцем, поздравив того с успешной защитой. "Поздравляю! В том же духе, так же сильно! Поздравляет вся команда моя. Брат, обнимаем", – сказал наш боксер.

Как сообщал OBOZ.UA, боксер Андрей Михайлович назвал Россию самым бедным и худшим местом на Земле.

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